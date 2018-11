Montignoso, semifinale di Coppa a Grosseto

Ma la testa è gia al superderby di domenica

Eccellenza - Doveva essere una giornata tranquilla di novembre all'ombra delle Apuane e invece è stata una giornata da ricordare, visto che la neonata società Montignoso Football Club ha scritto una pagina importante del calcio nostrano, raggiungendo la semifinale di Coppa che la vedrà di fronte niente meno che alla corazzata Grosseto (in gara secca allo "Zecchini").



Per capire cosa è successo al "Raffi" bisogna partire dal 120' quando un bolide in diagonale del "toro" di Pescia Chiaramonti si insacca alle spalle del portiere della Cuoiopelli Grasso e consegna alla squadra di casa le chiavi per l'accesso alla semifinale. Per quanto riguarda la partita si è visto un grande match tra due ottime squadre, un susseguirsi di emozioni con un esito finale non per deboli di cuore. Complimenti a mister Gassani che ha saputo risollevare la sua squadra che 3 giorni prima avevo perso una partita "sanguinosa" il contro il Cecina e veniva tra tre sconfitte consecutive.



Adesso la testa va a domenica quando al "Paolo Deste" di Avenza ad attendere i rossoblu ci sarà la San Marco Avenza di mister Turi, per un superderby che si prospetta scoppiettante.