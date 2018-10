Montignoso-San Miniato, `diavolo` Gassani: `Avere la bava alla bocca`

E ancora: "Nessuna paura di volare e nessuna paura di cadere"

Eccellenza - Giorno di rifinitura presso il Meeting Place per il Montignoso F.C. in vista dell'impegno di domenica contro il San Miniato, valevole per la quinta giornata del girone di andata di Eccellenza. Allenamento a porte chiuse e squadra messa sotto torchio dal "diavolo" Gassani in considerazione del difficile match che i giovanotti rosso blu dovranno affrontare. In gruppo si sono rivisti Cinquini e Benassi mentre ancora out Nigiotti.



Di seguito le parole di mister gassani che analizza la partita:



"Impegno difficilissimo contro una squadra ottimamente allenata da mister Venturini, forte in tutti i reparti con un potenziale offensivo tra i più importanti della categoria. Servirà una prestazione importante, di spessore, dovremo essere molto attenti perché il San Miniato è una squadra da prendere con i dovuti accorgimenti. Per quanto riguarda la classifica, una vittoria ci potrebbe portare a più dieci dalla zona pericolante e questo aspetto la dice lunga sull'importanza della partita. Massimo rispetto per gli avversari, ma dovremo avere la bava alla bocca perché la posta in palio è molto alta. Domenica non è importante vincere, è l'unica cosa che conta."



Mister, dopo la partita di Grosseto, che settimana di lavoro è stata? "Ho letto che dovremo essere delusi per il pareggio di Grosseto per come è maturato. Non scherziamo per cortesia. Dobbiamo essere solo orgogliosi per quanto fatto al cospetto di una squadra fortissima. La partita di domenica scorsa ha aumentato la nostra autostima e il nostro entusiasmo e, quando questi aspetti sono al massimo, nessun risultato deve essere precluso. I miei giocatori trasformino l'amarezza per la mancata vittoria di domenica in rabbia sportiva per battere il San miniato. Il resto sono discorsi fuori luogo".



Mister, disponibili e non? "Cinquini e Benassi sono perfettamente recuperati e saranno tra i convocati, mentre Nigiotti è ancora out"



Mister, la classifica potrebbe far venire le vertigini? "Noi dobbiamo solo pensare andare letteralmente "addosso" al San Miniato con tutto l'orgoglio che ci ha sempre contraddistinto. C'è grande voglia nel gruppo di continuare a crescere. Nessuna paura di volare e nessuna paura di cadere. Giochiamo partita dopo partita a muso duro, con fiato e cuore e alla fine tireremo le somme".