Montignoso-S.Miniato 1-2. Gassani: `Abbiamo regalato due gol`

Geraci sblocca, poi il San Miniato in due minuti mette la freccia e sorpassa

Eccellenza - MONTIGNOSO: Cappellini, Pennucci, Mussi, Bedini, Signorini, Bugliani, Offretti, Piscopo, Geraci, Tazzini, Puccinelli. A disp.: Grippino, Castellacci, Marchetti, Grossi, Cinquini, Barbieri, Benassi, Tonazzini, Chiaramonti. All.: Gassani.

SAN MINIATO B.: Battini, Bozzi, Colombo, Marianelli, Papa Issa, La Rosa, Faraoni, Marinari, Pellegrni, Bencini, Lelli. A disp.: Pinelli, Traore, Onnis, Pellegri, Campinoti, Pagnotta, Borselli. All.: Venturini.

ARBITRO: Leonardo Colombi Livorno, coad. da Ilyass Kadir Prato e Marco Del Vigna Pistoia

RETI: 4' Geraci, 57' Pellegrini, 58' Faraoni



AULLA- Sconfitta casalinga per il Montignoso F.C. (prima stagionale) al cospetto di un San Miniato che ha capitalizzato al massimo due errori sanguinosi dei rossoblu. In apertura di gara avanti i massesi con il solito Geraci. Nella ripresa, tra il 57' e il 58', prima pareggia Pellegrini e poi raddoppia Faraoni. Vano il "forcing" finale degli uomini di casa che è stato sterile e confusonario.



Di seguito le parole di mister gassani che analizza la partita



Mister, che partita è stata? "Una partita dai due volti. A un ottimo primo tempo è seguito un pessimo secondo tempo, dove le mie disposizioni non sono state eseguite. Abbiamo preso due goal perdendo palla banalmente con sufficienza e presunzione, e in questa categoria gli avversari non ti perdonano".



Arrabbiato? "Moltissimo. Abbiamo fatto un secondo tempo dove abbiamo perso le nostre caratteristiche principali e le nostre certezze, e non per merito degli avversari ma per colpa nostra. Abbiamo fatto tutto noi e i nostri avversari sono stati bravi a sfruttare la superficialità dimostrata nel secondo tempo".



Vuole puntare il dito su qualcuno? "Quando si perde la colpa è dell'allenatore e il sottoscritto se la assume in pieno. Se la squadra non ha fatto nel secondo tempo quanto gli è stato richiesto la colpa è solo mia. C'è da lavorare di più, cosa che faremo già alla ripresa degli allenamenti".



La classifica rimane sempre ottima... ""Abbiamo sei punti di vantaggio rispetto alla zona playout ma la classifica va vista da febbraio in poi. Ora c'è da rimboccarsi le maniche, stare sul pezzo e lavorare forte".



Il San miniato ancora una volta si è rilevato la vostra bestia nera... "Meno male che la incontriamo solo due volte in un campionato, sennò sarebbe un grande problema. A parte gli scherzi, oggi la partita l'abbiamo persa noi regalando due goal, il San Miniato ha fatto la sua onesta partita ed è stato bravo a sfruttare al massimo i nostri errori".



Oggi le ha provate tutte, giocando anche con il doppio centravanti, ma la squadra con questa mossa è apparsa confusionaria e Chiaramonti non è entrato bene. Conferma? "Chiaramonti e Geraci insieme non posso giocare, non c'era bisogno di avere la conferma oggi di ciò. Geraci ha fatto una grande partita oggi mentre non sono daccordo sul giudizio su Chiaramonti, perché il ragazzo ha dato tutto. Purtroppo è entrato in un momento particolare, negativo dal punto di vista collettivo e di conseguenza non è stato messo nelle condizioni di sfruttare le sue caratteristiche".



La sconfitta di oggi come la inquadra, errore di percorso oppure? "Noi siamo una squadra che deve giocare un calcio semplice, perché non abbiamo qualità individuali, e soprattutto deve stare sul pezzo con umiltà. Dobbiamo difenderci bene e con solidita, non con superficialità. Quando facciamo questo siamo ostici per tutti. Quando perdiamo la nostra dimensione e ci sentiamo bravi vengono a galla i nostri limiti e le partite si perdono, come è accaduto oggi. Ripeto, nel calcio segreti non ce ne sono ed io conosco perfettamente pregi e difetti di un gruppo che alleno da due anni".