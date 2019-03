Montignoso, resettare e ripartire

I rossoblu di Gassani hanno chiuso una settimana da incubo con l'ingiusta eliminazione in Coppa Italia nazionale ed il derby casalingo perso con la San marco. Adesso occorre puntare alla matematica salvezza

Eccellenza - Il Montignoso esce battuto nel derby casalingo con la San Marco disputato sul rettangolo di gioco del Raffi di Romagnano. Un 3-0 per i cugini avenzini che non lascia troppo spazio alle recriminazioni. I rossoblu di mister Matteo Gassani sono sembrati ancora scossi dalla bruciante ed ingiusta eliminazione di quattro giorni prima sempre a Romagnano nel match di Coppa Italia con la Bagnolese.



Una gara che grida ancora vendetta e dove Cinquini e compagni avrebbero meritato di passare il turno se non fosse stato per un arbitraggio che definire discutibile è un eufemismo e che di fatto ha negato un autentico sogno alla famiglia rossoblu che poi si è presentata al derby con la San Marco col morale decisamente basso e lo si è visto durante un match giocato da parte del Montignoso non sicuramente come suo solito. Parola d'ordine adesso in casa Montignoso è azzerare tutto e continuare il positivo cammino in campionato che vede la salvezza ormai ad un passo e quindi con l'obbligo di portarla a casa matematicamente il più presto possibile. Il lavoro di mister Gassani tra mille difficoltà di qualsiasi genere ancora una volta sta prevalendo su tutto e domenica prossima il primo tentativo di tagliare il traguardo con la trasferta sul terreno dela Cuoiopelli.



Avversario temibile ma non impossibile considerati i precedenti. Montignoso attualmente a quota 34 a piu' cinque dalla linea dei playout che vede il Camaiore a quota 29. Montignoso che dopo la trasferta di Santa Croce sull'Arno tornerà tra le mura amiche contro la formazione del Ponte Buggianese, gara che si preannuncia importantissima per chiudere definitivamente il discorso salvezza.