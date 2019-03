Montignoso-Ponte Buggianese (0-0), Nani: `Obiettivo a un passo`

Su Gassani: "Cosa chiedere di più ad un allenatore? Giusto che vada in un contesto migliore, se lo merita davvero"

Eccellenza - Un buon punto per il Montignoso Football Club che vede sempre più vicina la salvezza. Quando mancano 270 minuti dalla fine solo la matematica non fa iniziare i festeggiamenti ma a questi punti è solo questione di giorni.



Ancora in silenzio il diavolo Gassani (speriamo torni presto a parlare). Al suo posto il team manager Nani che analizza la partita:



Nani, buon punto e salvezza vicinissima... "Abbiamo giocato un'ottima partita. Ho rivisto il vero Montignoso che ha messo nella gara intensità e "garra". Il pareggio per occasioni create e per prestazione ci va stretto ma va bene così. Era una partita delicata dove era importante muovere la classica e ciò è avvenuto e conta solo questo. A questo punto per essere pessimista dico che siamo salvi al 99 % non c'è ancora la matematica ma ormai è fatta".



Nani, un giudizio sulla stagione a 270 ' dalla fine... "Stagione straordinaria dove l'obbiettivo è a un passo per non dire ormai raggiunto e durante il nostro percorso mai siamo stati a rischio salvezza. Il tutto poi arricchito dalla fantastica conquista della coppa, risultato davvero prestigioso. Ci siamo migliorati rispetto all'anno scorso dove ad oggi eravamo in cerca di punti salvezza mentre ora siamo tranquilli. Migliorare di anno in anno testimonia la bontà del lavoro societario e tecnico".



Di quanto fatto, a chi i maggiori meriti? "I meriti sono di tutti dal presidente al magazziniere, ma nessuno me ne voglia se dico che il valore aggiunto è l'allenatore. Rispetto all'anno scorso il budget di partenza era inferiore e lui ha fatto meglio. A dicembre gli abbiamo ridotto il budget del 30% e i risultati sono addirittura migliorati. Difficoltà di budget, di strutture, 80% della rosa composta da fuoriquota e obbiettivi raggiunti. Cosa chiedere di più ad un allenatore? Giusto che vada in un contesto migliore, se lo merita davvero. Personalmente e a nome della società lo ringrazio per questi due anni straordinari".



Nani, tornando alla gara di oggi, chi vorrebbe nominare come il migliore in campo? "Hanno giocato tutti sopra alla media e tanti come Frongillo, Geraci, Ferri, Lazzarini in condizioni precarie e colgo l'occasione per ringraziarli per il grande attaccamento alla maglia dimostrato. Se devo fare un nome dico Signorini. Ha confermato di essere un leader, un trascinatore, oltre che avere caratteristiche uniche per la categoria. Merita categorie superiori perché ha fatto un campionato perfetto".