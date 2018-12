Montignoso, penalizzazione e multa

La "querelle" riguardante la figura di Marco Del Medico tesserato dalla Portuale tre anni fa come allenatore

Eccellenza - Penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda di 200 euro al Montignoso. Questa la decisione del Collegio Arbitrale LND che ha accolto il ricorso presentato da Marco Del Medico, allenatore della Portuale tre anni fa e che ricade sulla società rossoblu che della precedente, come si legge nella sentenza, "ne ha mantenuto il medesimo numero di matricola del F.C. Marina La Portuale A.S.D. (64153) e che il nuovo Consiglio è composto per 10/18 dagli stessi Consiglieri in carica nella Società Marina La Portuale. "



Si legge inoltre, all'interno del Comunicato Figc n 40 del 28.12.18, che :



"Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta in data 30.11.2017 ha accolto il ricorso prodotto dal Signor Marco del Medico tendente ad ottenere da questa la corresponsione del premio di tesseramento annuale che, pattuito con l’allora Società F.C. Marina La Portuale divenuta nel corso della presente stagione A.S.D. Montignoso, non è stato mai percepito. Né può sottacersi il fatto che, nel caso di subentro ad altra, una società diviene titolare di tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti per cui l’A.S.D. Montignoso non può che subire le conseguenze dell’inadempimento della Società Marina La Portuale, nei suoi confronti, quindi, trova piena applicazione il disposto dell’art. 4, c. 1.. Corretto e coerente appare il versamento, da parte dell’A.S.D. Montignoso all’Allenatore, del compenso pattuito dal F.C. Marina La Portuale A.S.D.. "



Questa la nuova classifica di Eccellenza girone A



Grosseto 35

Fucecchio 33

Montecatini 29

San Marco 24

Cuoiopelli 24

Pro Livorno S 24

San Miniato 23

Castelnuovo Garfagnana 20

Montignoso 19

Vorno 16

Castelfiorentino 15

Ponte Buggianese 14

Camaiore 14

Atletico Cenaia 13

Atletico Piombino 13

Sporting Cecina 10