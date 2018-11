Montignoso, parola d´ordine: reagire

Gassani ed i suoi ragazzi chiamati a far punti domenica in casa con la Cuoiopelli

Eccellenza - Montignoso, la parola d'ordine è rialzarsi. Non è un buon periodo per la squadra rossoblu che domenica è stata sconfitta per tre a zero al Paolo Deste della Covetta nel derby apuano in casa della San Marco. Per Bugliani e compagni si è trattato della quarta sconfitta consecutiva che ha fatto scendere in classifica fino alla zona playout la squadra di mister Matteo Gassani. Montinnoso che pero', occorre ricordarlo è ancora in corsa per la Coppa Italia avendo conquistato la semifinale che si andrà a giocare contro ilo Grosseto. Risultato importante che testimonia come la rosa a disposizione del "Diavolo" sia comunque affidabile ed in grado di riuscire nell'obiettivo stagionale ovvero la conquista della salvezza. Forse quella sequenza di vittorie iniziali avevano troppo caricato l'ambiente di sogni proibiti ma la realtà , come ha sempre sostenuto Gassani, uomo di calcio ed esperto conoscitore delle dinamiche del pallone dilettantistico, vede il Montignoso dover lottare per non retrocedere come del resto la classifica attuale testimonia. Domenica il riscatto passa dal match interno del Raffi di Romagnano dove arriva la Cuoiopelli, stesso campo e stesso avversario di una decina di giorni in Coppa quando un gol al 120' dei supplementari di Chiaramonti ha portato il Montignoso alla semifinale.