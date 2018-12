I rossoblu del Diavolo Gassani pareggiano a Strettoia con il Castelnuovo Garfagnana

Eccellenza - MONTIGNOSO FC-CASTELNUOVO G. 1-1

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Cinquini, Scaramelli, Castellacci, Signorini, Bugliani, Piscopo, Lazzarini, Chiaramonti, Nigiotti, Fassone. A disp. Alberti, Berti, Grossi, Bertelloni, Della Pina, Barbieri, Mussi, Tonazzini, Geraci. All. Gassani.

CASTELNUOVO G.: Leon, Leshi, Giusti, Ceciarini, Marchetti, Pieroni, El Hadoui, Cecchini, Durodola, Gori, Micchi M. A disp. Levrini, Da Prato, Turri, Biagioni, Fanani, Berrettini, Micchi L., Martinelli, Filippi. All. Contadini.

ARBITRO: Ammannati di Firenze, ass. Matteucci di Livorno e Andreani di Carrara

RETI: 28' pt Gori (rig), 7' st Chiaramonti (rig)



STRETTOIA (Lucca)- Montignoso, pari di rigore col Castelnuovo Garfagnana. Due penalty concessi e trasformati, altri due netti non concessi. Termina col segno X nel match dell'ultima giornata del girone d'andata nonche' del 2018 disputato sul “neutro” della “Pruniccia” di Strettoia. La cronaca. La prima azione pericolosa del match è del Montignoso al 5' con Castellacci che non arriva alla deviazione di testa con Leon fuori causa. Una rovesciata di Gori termina a lato al 10'. Pericoloso il Montignoso con Nigiotti al 20' che batte a rete ma Leon respinge. Chiaramonti di testa quattro minuti piu' tardi colpisce sporco di testa ma interviene a deviare un difensore ospite. Al 28' Gori viene atterrato in area : calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Gori realizza per il vantaggio gialloblu. Al 30' un colpo di testa di Ceciarini non trova la deviazione di un compagno. Nigiotti al 33' dal limite alto sulla traversa. Al 37' atterrato in area Lazzarini ma per l'arbitro è tutto regolare. Punizione di Gori al 42' alta sulla traversa.



Ripresa. Mister Gassani gioca la carta Geraci che si rivela subito vincente. Al 4' fallo di mano in area di Marchetti ma ancora una volta il signor Ammannati fa correre tra le proteste dei padroni di casa. Calcio di rigore che arriva tre minuti piu' tardi con Geraci in percussione atterrato in area. Dal dischetto Chiaramonti di potenza realizza per l' 1-1 (foto). Durodola al tiro al 15' fuori. El Haoudi ci prova in corsa dal limite ma non trova il bersaglio. Al 20' mischia in area del Montignoso con Cecchini che colpisce il palo. Bugliani non trova la deviazione solo davanti al portiere al 33' . Fallo di mano in area ospite al 35' ma l'arbitro fa correre.