Montignoso-Montecatini, Gassani: `Manca il campo? Vengo dalla Prima Categoria, sono abituato a ben altro`

Il "diavolo" non vuole alibi. Su Marselli: "Ottimo allenatore e persona strordinaria""

Eccellenza - Settimana di duro lavoro tra i campi delle "Colline Massesi" e di Poggioletto (nuove sedi delle sedute di allenamento dopo la chiusura invernale del "Meeting Place") che volge al termine per il Montignoso Football Club, in vista della delicata partita casalinga di domenica contro la terza forza del campionato, ovvero il Montecatini Calcio di mister Marselli. Nell'allenamento di rifinitura (anticipato al venerdì) spazio ad esercitazioni tattiche e molta cura delle sfruttamento di situazioni da palle inattive.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, che partita attende i suoi ragazzi? "Una partita molto dura contro una squadra forte, composta da giocatori importanti per la categoria e ottimamente allenata da mister Marselli. Per fare risultato servirà una prestazione importante. Dobbiamo difenderci bene, mettere un ritmo importante nella partita e soprattutto avere il veleno in corpo che è la nostra caratteristica ed arma principale".



Mister, come giudica la non possibilità di lavorare in strutture adeguate per un campionato così importante come l'Eccellenza? "Io lavoro nelle strutture che mi mette a disposizione la società. Vengo dalla Prima Categoria, dove le condizioni erano ancora più difficili, pertanto è un problema che non mi tocca e soprattutto non voglio alibi. Gli alibi li cercano i deboli, noi invece dobbiamo pensare sempre a lavorare sodo, sia che lo facciamo in un parcheggio, sia che lo facciamo in un campo da calcetto".



Mister, disponibili e non? "La situazione dell'infermeria non è delle migliori visto che Benassi, Cinquini e Nigiotti sono ancora out e questo è un aspetto che sta pesando e che ci sta creando problemi, ma anche in questo caso non dobbiamo pensare a ciò. Dobbiamo stringere i denti e raddoppiare gli sforzi per sopperire a tali assenze importanti. Lo abbiamo fatto finora e lo continueremo a fare".



Mister è probabile vedere Chiaramonti e Geraci insieme fin dall'inizio? "Stiamo parlando di due giocatori forti con caratteristiche tecnico-tattiche da prima punta. Stiamo lavorando tatticamente per arrivare a farli giocare insieme senza perdere gli equilibri tra reparti e senza snaturare una filosofia di gioco consolidata. Non so quanto tempo ci vorrà per arrivare a ciò ma il loro utilizzo in coppia può essere un opzione, sia all'inizio che a partita in corso come è successo a Fucecchio con ottimi risultati".



Mister, cosa pensa del suo rivale di domenica, Marselli? Lo reputo un ottimo allenatore e una persona straordinaria. Indipendente da ciò che accadrà domenica gli auguro di raccogliere grandi soddisfazioni perché le merita, sia l'uomo che l'allenatore".