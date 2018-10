Montignoso-Montecatini. Due amici a confronto

I biancocelesti di Marselli rendono visita al "Diavolo" Gassani

Eccellenza - Due ottimi allenatori, due grandi amici . Matteo Gassani e Davide Marselli domani pomeriggio si ritroveranno faccia a faccia con le rispettive squadre per un match, quello di Eccellenza tra Montignoso e Montecatini davvero tutto da seguire.



Sul terreno del Quartieri di Aulla, molto probabilmente nell'ultima gara che i rossoblu disputeranno in Lunigiana prima di approdare al Raffi di Romagnano in attesa dell'ultimazione dei lavori al sintetico del Del Freo alle 14 .30 in campo due formazioni che fino a questo momento hanno fatto vedere ottime cose come del resto recitano le rispettive posizioni di classifica.



Entrambe le formazioni hanno anche superato il secondo turno di Coppa Italia. Il Montecatini attualmente è al terzo posto con dodici punti mentre il Montignoso segue ad una lunghezza .



Montignoso-Montecatini (Stadio Quartieri, Aulla ore 14.30) sarà diretta dal signor Fabio Limonta della sezione di Lecco. Assistenti : Corcione e Boccolini di Pisa.