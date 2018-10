Montignoso-Montecatini 0-1, Gassani: «Con questo spirito e questa applicazione ci salvaremo sicuro»

Una distrazione difensiva è costata la rete della sconfitta

Eccellenza - MONTIGNOSO FC: Cappellini, Pennucci, Mussi, Bedini, Signorini, Bugliani, Tonazzini, Piscopo, Chiaramonti, Tazzini, Grossi. A disp.: Grippino, Castellacci, Marchetti, Giorgini, Offretti, Barbieri, Puccinelli, Geraci . All.: Gassani Matteo

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Ghelardoni, Falivena, Marcon, Panelli, Cardarelli, Di Nardo, Palaj, Diomande, Fedi. A disp.: Morgillo, Vezzosi, Gianardi, Moustafa, Tognetti, Agostini, Bani, Tempestini, Citera. All.: Marselli Davide

ARBITRO: Limonta Fabio di Lecco, coad. da Corcione Francesco di Pisa e Boccolini Francesco di Pisa

RETI: 65° Palaj

NOTE al 55' espulso Tazzini per doppia ammonizione



AULLA- Sconfitta di Misura per il Montignoso Football Club nel turno casalingo contro il quotato Montecatini. Ottimo primo tempo dei padroni di casa che hanno schiacciato gli avversari, colpito una traversa con Bugliani e si sono divorati un gol con Grossi, a tu per tu con l'esterno ospite Bellini.



Nel secondo tempo il monologo non cambia, fino all'espulsione per doppio giallo di Tazzini per un entrata fallosa ma sicuramente non da ammonizione. Rimasti in dieci i padroni di casa non si perdono d'animo ma vengono puniti nell'unica sortita avversaria con Palaj, lasciato colpevolmente solo in area di rigore. Vano il forcing finale dei padroni di casa che rimangono in nove per l'infortunio di Geraci, a testimonianza di un periodo davvero poco felice. Vittoria del Montecatini che ha raccolto il massimo con il minimo sforzo, dimostrando però di essere una squadra esperta e cinica.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, che partita è stata? "Una partita dura, fisica giocata ottimamente dai ragazzi che hanno dato tutto. Nel primo tempo dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute, poi nel secondo tempo l'espulsione di Tazzini ci ha penalizzato e nell'unica occasione avversaria siamo stati puniti. Il calcio è questo. Dobbiamo accettare l'esito finale e guardare avanti".



Seconda sconfitta casalinga e 2 punti nelle ultime quattro partite. Campanello d'allarme? "Chiedete ai mister di Grosseto, San Miniato, Montecatini e Fucecchio, ovvero le ultime quattro partite da voi indicate, se siamo una squadra in crisi o meno. Le due partite in casa le abbiamo perse con il minimo scarto e con tante recriminazioni e perdi più una con il Montecatini, secondo in classifica. In trasferta abbiamo pareggiato a Grosseto e a Fucecchio, ovvero contro le due super corazzate della categoria. Se questo vuol dire essere in crisi valutatelo voi. Io vedo una squadra che corre, lotta e sputa sangue, sia la domenica che durante la settimana. È un periodo che ci va tutto storto, ma ripeto tutto, ma credo nel mio lavoro e nello spirito di rivalsa dei miei ragazzi. Dobbiamo leccarci le ferite e ripartire più arrabbiati di prima. Abbiamo cinque punti di vantaggio sulla zona play out e al di là del periodo poco felice la classifica ci soddisfa molto. Se il campionato finisse oggi avremmo raggiunto l'obbiettivo, e questa è l'unica cosa che conta".



Passando all'espulsione di Tazzini, la decisione arbitrale sul secondo giallo è sembrata molto avventata... "La modalità in cui Tazzini ha preso il secondo giallo che gli è costata l'espulsione è stata vista da tutti. Non c'è nulla ne dà aggiungere ne dà commentare, è un errore palese e può sbagliare anche l'arbitro, anche se sinceramente sono situazioni che non devono accadere, che vanno gestite con più serietà e più attenzione, perché sono episodi che possono costare caro, come poi è successo".



Chiaramonti subito dall'inizio, con conseguente panchina per Geraci ha sorpreso tutti... "Chiaramonti ha giocato un'ottima partita ed è uscito perché aveva dato tutto e perché avevamo bisogno di più velocità in avanti. La prestazione di Chiaramonti ha confermato la forza del ragazzo e la sua attitudinalità al contesto".



Mister, sul gol la difesa è sembrata distratta... "Abbiamo commesso un errore e ciò è sotto gli occhi di tutti, però è anche vero che al primo errore in questo momento veniamo puniti. Il Montecatini in fase difensiva ha fatto più errori di noi, non ha preso goal e ha tirato una volta in porta in 95'. Il calcio è fatto di momenti e questo è uno di quelli dove le prestazioni non vanno di pari passo con i risultati. Al di là degli errori, che fanno parte del calcio, giocando con questo spirito e questa applicazione ci salvaremo sicuro".



Qualcosa da dire al suo collega Marselli? "Gli faccio i complimenti per la vittoria perché quando uno vince ha sempre ragione".