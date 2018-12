Montignoso in finale, Nani: «I diavoli stanno crescendo»

E ancora: «E' la stata la vittoria di Matteo Gassani, un grande allenatore e uno straordinario condottiero»

Eccellenza - Quella di ieri doveva essere una giornata di normale amministrazione per il Grosseto Calcio che l'avrebbe portata alla seconda finale consecutiva negli ultimi due anni. Proprio per l'occasione la citta si era stretta intorno alla squadra, riempendo le tribuna dello "Iuzzelli" di Paganico, ma come succede spesso nel calcio bisogna fare i conti con gli avversari e come confermato dagli sportivissimi giornalisti locali, ieri il Grosseto ha incontrato una square più forte che ha giocato la partita perfetta e vinto meritamente.



Alle 16.51 al triplice fischio del signor donati di Livorno il cielo di Paganico era tinto di rossoblu e a festeggiare era la squadra del presidente Nepori che ha scritto una pagina indimenticabile di storia del calcio provinciale che avrà il suo epilogo il 9 gennaio 2019 allo stadio "Buozzi" di Firenze dove andrà in scena la finale tra il Montignoso Football Club e lo Zenith Audax.



Di seguito le parole del team manager Nani (foto) contattato dalla nostra redazione:



Un primo commento su questa grande vittoria... "Scusate ma sono ancora emozionato. Ho visto una squadra perfetta sotto ogni punto di vista, un gruppo di giocatori che ha lottato fino allo stremo delle loro forze, avendo la meglio su una squadra fortissima. Ieri siamo stati superiori in tutto e abbiamo vinto meritamente".



Cosa significa la vittoria di oggi? "Fa capire che nel calcio le favole esistono, che un gruppo di ragazzini con cuore e fiato può arrivare dove neanche il più grande ottimista del mondo si poteva immaginare. Proprio per questo il calcio è lo sport più bello del mondo ed è quello che regala emozioni inpensabili e straordinarie".



Tifosi, dirigenti avversari e stampa maremmana hanno confermato la legittimità della vostra vittoria... "Grosseto è una città di calcio e tutti in maniera sportiva hanno reso merito alla nostra vittoria. È stata una grande giornata di sport con un grande Montignoso".



Nani, anche oggi nella formazione iniziale 7 "quote"... "I diavoli stanno crescendo... Noi siamo considerati un esempio perché puntiamo sui giovani e non abbiamo paura nell'impiegarli. La politica societaria è chiara e non potrebbe essere diversamente. Da noi non esistono carte d'identità, ma solo giovani che hanno voglia e fame di ritagliarsi uno spazio importante".



Il nuovo acquisto Lazzarini ha subito ripagato la vostra fiducia con un eurogoal e con una prestazione da stropicciarsi gli occhi.. "Signori parlare oggi di singoli non è corretto perché tutti sono stati straordinari. Non c'è stato un giocatore che non abbia giocato al massimo delle proprie possibilità. Un bravo e un grazie a tutti".



Nani,oggi è la vittoria di...? "Senza ombra di dubbio mi allineo al pensiero degli addetti ai lavori presenti oggi: è la stata la vittoria di Matteo Gassani, un grande allenatore e uno straordinario condottiero".