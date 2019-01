Montignoso-Grosseto, problema stadio

Secondo la Questura, per motivi di ordine pubblico, il Raffi di Romagnano non è idoneo ad ospitare il match

Eccellenza - Problemi logistici per la gara di Eccellenza tra Montignoso e Grosseto in programma domenica 27 gennaio alle 14.30. L'impianto del "Raffi" di Romagnano, secondo la Questura non è infatti idoneo ad ospitare il match per ragioni di ordine pubblico considerato il presunto arrivo di numerosi tifosi maremmani al seguito della capolista.



Questa la comunicazione della Questura di Massa al club rossoblu ed al Prefetto.

"In relazione alla richiesta in oggetto, pervenuta il 21.01.2019, tenuto conto della nota

del Comune di Massa, ricevuta in data odierna, allegata alla presente, con cui si rappresenta che il campo sportivo comunale “Raffi” di Massa, non consente il rispetto delle condizioni di safety essenziali allo svolgimento dell’incontro di calcio tra Montignoso F.C. e Grosseto, previsto il prossimo 27 gennaio, codesta Società vorrà indicare un altro impianto ove

disputare la gara di cui trattasi, idoneo per consentirvi l’afflusso del pubblico, tenuto conto

che, da informazioni apprese dalla Questura di Grosseto, è prevista la presenza di circa 150 tifosi organizzati, provenienti da quella provincia, oltre ai sostenitori della squadra del

Montignoso.



Una decisione che fa discutere in quanto il Grosseto coi suoi tifosi ha già giocato anche al Paolo Deste della Covetta di Avenza senza particolari problemi e con un seguito di tifosi largamente inferiore a quello ipotizzato alla vigilia del match.