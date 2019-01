Montignoso-Grosseto, Gassani: `Picchiare noi? Impossibile`

Il diavolo risponde a un'affermazione del tecnico avversario Magrini e continua: "Le mie squadre hanno tempra, garra e sangue caldo"

Eccellenza - Giornata di rifinitura al "Raffi "di Romagnano per il Montignoso Football Club in vista del match della quarta giornata del girone di ritorno che la vedrà di fronte alla capolista Grosseto. In questi due anni mai partite banali tra il Grosseto e le squadre di mister Gassani, vera e propria bestia nera dei maremmani con all'attivo tre pareggi in campionato e la straordinaria vittoria nella semifinale di Coppa. Per quanto riguarda il campo, allenamento nel quale il mister ha mischiato le carte. Sembrerebbe, il condizionale è d'obbligo, che sia Geraci che Chiaramonti dovrebbero partire dall'inizio in coppia e anche il neo acquisto Ferrari dovrebbe essere nell'undici iniziale. Per il resto, a parte i lungo degenti Castellacci e Bugliani, tutta la rosa è a disposizione.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, ancora il Grosseto sulla sua strada... "Affrontiamo la prima della classe e lo faremo al massimo delle nostre possibilità, perché per ottenere un risultato positivo contro avversari di tale spessore dovremo essere perfetti dal punto di vista tattico e mettere nella contesa cuore e fiato. In queste partite non servono giocatori ma servono uomini e i miei giocatori hanno ripetutamente dimostrato di essere grandi grandi uomini e in virtù di questo sono convinto che faremo una grande partita che usciremo dal campo stremati dalla fatica dopo aver dato tutto".



Lei ha una tradizione favorevole contro il Grosseto, quale è il segreto? "Nessun segreto ci sono squadre con cui sei più fortunato e altre con cui sei meno fortunato. Finora con il Grosseto abbiamo sempre avuto quel pizzico di fortuna necessaria per uscire indenne contro avversari fortissimi. Sappiamo che dovremo fare un impresa titanica per fermare la corsa alla vittoria del campionato ma orgoglio e cuore non ci mancano davvero".



Nel pre partita in un intervista su www.ilgiunco.net il mister avversario Magrini ha dichiarato pubblicamente: "Se c'è da picchiare, picchiamo". Cosa risponde? "Ho letto l'intervista e la cosa mi ha fatto davvero ridere. Il Montignoso è una squadra che si può battere ma è impossibile "picchiarla" sul campo e questa è una cosa risaputa in tutta la Toscana. Le mie squadre hanno tempra, "garra" e sangue caldo e se avesse chiesto a qualche suo giocatore forse non avrebbe detto tale frase che la ritengo davvero fuori luogo. Con questo lo ringrazio pubblicamente, perché grazie alla sua intervista dal punto di vista mentale la partita me l'ha già preparata lui... Vuole giocare a muso duro contro di noi? Sono contento perché vorrà dire che giocheremo in un contesto a noi ideale".



Mister, tatticamente che Montignoso vedremo? Giocheranno Chiaramonti e Geraci in coppia? La formazione l'ho già decisa e domenica la conoscerete".



Mister un giudizio su Ferrari e se domenica potrebbe essere tra gli undici iniziali... "Ferrari è un gran giocatore in questa settimana ho avuto modo di apprezzarne le grandi qualità tecnico-tattiche e la sua grande professionalità. Per quanto riguarda il suo utilizzo per domenica vale lo stesso discorso di sopra, domenica lo scoprirete".



Disponibili e non? "Castellacci e Bugliani sono ancora out e Della Pina non si è allenato tutta la settimana a causa di uno stato influenzale. Per il resto, rispetto a domenica scorsa, abbiamo recuperato appieno Ferri, Chiaramonti e Piscopo".