Montignoso, gli auguri di Natale

Ieri sera all'Ippopotamus squadra e dirigenti si sono ritrovati a cena. Domenica si gioca a Strettoia. Arriva il Castelnuovo Garfagnana

Eccellenza - Scambio d'auguri ieri sera in casa Montignoso Football Club. Dirigenza, giocatori e stampa si sono ritrovati presso i locali dell'Ippopotamus a Marina di Massa per il consueto scambio d'auguri natalizi. Si conclude un anno, il 2018 che ha visto ripartire un progetto importante, ovvero quello rossoblu dalle ceneri o meglio dal titolo sportivo della Portuale. Un progetto che attende di essere completato con la possibilità di arrivare a giocare le partite casalinghe a casa ovvero sul rettangolo di gioco del "Del Freo" dove si sta ultimando la posa del manto in erba sintetica.



Nell'attesa il club del presidente Nepori continua il suo "pellegrinaggio" tra i campi vicini in cerca di ospitalità e quello di domenica prossima contro il Castelnuovo Garfagnana sarà il "Pruniccia" a Strettoia considerata l'indisponibilità del Raffi col Romagnano impegnato in Seconda in casa nel derby col Cerreto e con quest'ultimo che non ha accettato il possibile posticipo serale della gara. Rossoblu che si presentano al match coi garfagnini con il dente avvelenato dopo il "furto" del pareggio subìto domenica scorsa a Cenaia dopo essere stati in vantaggio per 2-0.



L'arbitro della gara tra Montignoso e Castelnuovo Garfagnana sarà il signor Ammannati di Firenze (Ass. Matteucci di Livorno / Andreani di Carrara)