Montignoso-Fucecchio, Gassani: `Useremo l´artiglieria pesante`

Il tecnico rossoblu analizza il delicato scontro del "Raffi" di domenica pomeriggio

Eccellenza - Ventunesima giornata che propone al "Raffi" di Romagnano lo scontro tra il Montignoso di mister Gassani e il Fucecchio di mister Targetti, in una partita che si preannuncia da vivere tutta d'un fiato. Gli ospiti bianconeri si presenteranno senza lo squalificato Intreccialagli, con il canonico schema a "rombo" che vede sul fronte offensivo la straordinaria coppia d'attacco Guarisa/Sciapi, supportata dal talento di Fioravanti. Di contro, al Montignoso mancherà lo squalificato Piscopo. I massesi si presenteranno con il consueto 4-3-3, marchio di fabbrica rossoblu. Fucecchio che in trasferta ha lo score migliore del campionato, mentre al "Raffi" il Montignoso ha costruito le sue fortune, facendolo diventare un fortino inespugnabile. Tutti ingredienti che rendono la sfida entusiasmante e che sicuramente sarà seguita da un gran numero di appassionati. Arbitro dell'incontro il signor Giordano di Grosseto.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



"Mister, una partita sulla carta difficilissima contro un avversario fortissimo... "Confermo quanto tu hai detto. Partita di un livello di difficoltà importante, contro una squadra forte che fino all'ultima giornata lotterà per il primo posto. Però noi stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, abbiamo le nostre certezze e siamo pronti a mettere in campo sangue e sudore. Coraggio e volontà non ci mancano di certo".



Mister quale sarà la chiave della partita? "Da parte nostra dovremo fare una partita perfetta, lavorando con molta applicazione sui dettagli togliendo le loro certezze con aggressività ed intensità. Dovremo martellarli continuamente e non farli ragionare. Hanno talmente tanta qualità che non potremo mai abbassare il ritmo, la pressione".



Rivedremo la coppia Chiaramonti-Geraci che molto bene ha fatto nella vittoriosa trasferta di San Miniato? "Questa è una di quelle partite dove serve l'artiglieria pesante, quei giocatori in grado di spaccare la partita e di mettere pressione sia fisica che mentale agli avversari. Ecco perché giocheranno entrambi".



Chi sostituirà Piscopo? "Non vi accontentate mai! Vi ho detto che Geraci e Chiaramonti giocheranno insieme e non contenti volete sapere altro sulla formazione. Fate i bravi vi ho già detto tanto. Fatevelo bastare".



Disponibili e non? "Tranne Piscopo, squalificato, Castellacci e Berti, che non si è ancora ripreso dallo stato influenzale, ho tutti a disposizione".



Quali sono le condizioni fisiche di Ferrari, Bugliani e Ferri? "Ferrari sta lavorando davvero sodo per ritrovare una giusta condizione fisica dopo un periodo di un'attività. Bugliani questa settimana ha svolto tutto con il gruppo e quanto visto mi da la sensazione che il ginocchio abbia assorbito il trauma. Ferri dopo dieci giorni a letto per influenza ha svolto una settimana importante dimostrando di aver recuperato appieno".