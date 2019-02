Montignoso-Fucecchio (1-1), Gassani: `La classifica attuale mi soddisfa molto`

Le parole del tecnico rossoblu nel post partita

Eccellenza - Finisce in pareggio una bella partita con due squadre in salute e un Montignoso che per quanto visto avrebbe meritato qualcosa in più.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, innanzitutto complimenti. Il Montignoso ha giocato una grande partita... "Condivido il tuo giudizio sulla prestazione dei ragazzi, abbiamo giocato una partita di spessore contro un grande avversario. Abbiamo messo in campo sangue e sudore lottando su tutti i palloni e ci siamo meritati un risultato positivo."



Due punti persi oppure? "Per la prestazione meritavamo la vittoria perché nel computo finale abbiamo fatto meglio noi dei nostri avversari. Il punto però me lo tengo stretto perché il Fucecchio è una squadra che nella partita, anche se non la giocano al massimo, ti può far male da un momento all'altro e pertanto va bene così. Punto importante che ci avvicina al nostro obbiettivo."



Un Fucecchio sottotono per demeriti propri o per meriti dei suoi ragazzi? "Il Fucecchio ha fatto la sua partita, ma in questo momento non è facile giocare contro di noi perché gambe e testa girano al massimo. Sapevamo che dovevamo tenere i ritmi alti e pressare in avanti i loro palleggiatori, soprattutto nella loro prima costruzione della manovra. Abbiamo fatto tutto ciò egregiamente, sporcando ripetutamente le linee di passaggio degli avversari e di conseguenza abbiamo tolto i riferimenti ai loro due attaccanti che sono davvero bravi."



Anche i vostri due attaccanti non sono da meno... "Bravissimi entrambi. Hanno fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace per Chiaramonti per il goal annullato e per il palo da lui colpito. Meritava il goal."



Mister, un Fassone padrone del centrocampo e una coppia difensiva composta da mussi e signorini ancora una volta superlativa... "Mussi e Signorini stanno avendo un rendimento davvero importante, sono giocatori forti e completi che stanno mostrando tutto il loro indiscusso valore. Per quanto riguarda Fassone, vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi."



Oggi avete fatto un favore al Grosseto fermando il Fucecchio... "Ci siamo fatti un favore a noi stessi, perché abbiamo da conquistare la salvezza e con oggi mancano 10 punti da conquistare in nove partite. È un punto pesante perché non capita a tutti di fermare una squadra forte come il Fucecchio. Il Grosseto non ha bisogno di favori, deve fare il suo percorso e alla fine il più forte vincerà. Sono due squadre davvero forti e quindi è ancora tutto in gioco per il primo posto."



Dando uno sguardo alla classifica, tolto Piombino e Cecina le squadre nei play out hanno vinto tutte... "Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e, in una domenica dove abbiamo incontrato la seconda in classifica, abbiamo raggiunto la forbice di dieci punti sulla penultima e abbiamo preso un punto sulla sestultima. Con una domenica in meno da giocare, la classifica attuale mi soddisfa molto".