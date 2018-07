Montignoso Football Club, reparto portieri al completo

Grippino e Alberti si uniranno a Cappellini per un trio di tutto rispetto nella mani prestigiose del "ragno" Ciuffi

Eccellenza - Il Montignoso Football Club continua la sua campagna di rafforzamento e lo fa sistemando la batteria dei portieri, con un portiere di grande affidamento ed esperienza, come il classe '90 Grippino, e con il giovane Alberti, classe '99, di cui tutti parlano bene.



Grippino è un portiere il cui curriculum la dice lunga sulla sua esperienza e sua forza, visto che è anni che calca il palcoscenico dell'Eccellenza, avendola disputata in piazza prestigiose come Imperia ed Arma di Taggia, sponda Argentina con ultimi due anni nel Valdivara, dove ha contributo in maniera determinante a due salvezza consecutive e alla vittoria della Coppa Italia regionale di categoria.



Alberti Alessio invece proviene dal Romagnano, dove ha disputato gare in prima categoria ed è stato formato nel settore giovanile dello Spezia. Insieme a Cappellini, i due ragazzi, formano un trio di tutto rispetto per il campionato di Eccellenza, dove sotto le mani prestigiose del "ragno" Ciuffi potranno fare ottime cose.



Di seguito le parole del team manager Nani:



Era nostra intenzione sul parco portieri migliorare rispetto all'anno scorso ed avere due portieri affidabili per la categoria che si giocassero il posto con sana competizione e poi naturalmente deciderà mister Gassani su chi puntare, e non vorrei essere nei suoi panni, vista la bravura di Cappellini e Grippino. Inoltre abbiamo valutato in queste giorni di allenamenti Alberti Alessio e siamo rimasti colpiti dalle doti tecniche del ragazzo e dalla sua professionalità, tanto che abbiamo deciso di tesserarlo subito, perché sicuri delle sua crescita e che a breve disturberà, e di molto, i due più grandi. Inotre vogliamo allestire una Juniores all'altezza che, rispetto all'anno scorso, possa recitare un ruolo di primo piano nel campionato Juniores Provinciale, e l'acquisto di Alberti e di qualche ragazzo del 99/2000, che si stanno ben disimpegnando in prima squadra, è stato fatto in questa ottica. A proposito di Juniores, comunico che il nuovo allenatore sarà Della Maggiora Luca.