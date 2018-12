Montignoso Football Club, idee e il lavoro contro i potenti della categoria

C'è grande serenità in quel di Montignoso nel post partita della vittoria casalinga sul Vorno

Eccellenza - Dopo un periodo negativo, culminato con la sconfitta nel derby con la San Marco, che aveva fatto sprofondare il Montignoso Football Club nelle zone paludose della classifica, i "diavoli rossoblu" hanno avuto una grande reazione. Un pareggio e tre vittorie consecutive (tra campionato e coppa) che hanno regalato al Comune di Montignoso la prestigiosa finale di Firenze e riportato la squadra nelle zone tranquille della graduatoria.



C'è grande serenità in quel di Montignoso nel post partita della vittoria casalinga sul Vorno. Il merito di questa ripresa è di tutti: a partire dai ragazzi che in questo girone di andata sono stati costretti a cambiare campo di gioco più volte, passando dall'erba del "Quartieri" di Aulla al vecchio sintetico del "Raffi" di Romagnano e dimostrando grande adattabilità; per passare alla società che a quanto pare ha azzeccato tutte le mosse di questo mercato di dicembre; e finire con mister Gassani che nel momento di difficoltà ha spinto il piede nell'acceleratore trovando la forza per uscire dal vortice in cui si era cacciato. Attualmente il tecnico è ancora in silenzio stampa ma a questi punti, visti i risultati, siamo sicuri che presto tornerà a parlare.



Anche ieri il Montignoso è sceso in campo con 4 ragazzi del 1998, 2 del 1999, e 1 del 2000. Facendo un paragone calcistico, potremmo definire la squadra del "diavolo" come l'Atletico Bilbao: "Contrasta con le idee e il lavoro i potenti della categoria".