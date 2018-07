Montignoso Football Club, chiusi i rapporti con Perazzoni

Il forte centrocampista fa dietrofront e poi chiede aumento. La società chiude la porta

Eccellenza - Il matrimonio tra il forte centrocampista ex Ponsacco e Aglianese Perazzoni si è concluso appena dopo il "si". La società del ds Meazzini (foto) spiega tutto con il seguente comunicato:



La ASD Montignoso Football Club comunica l'interruzione del rapporto con il calciatore Perazzoni Lorenzo. Lo stesso e il procuratore il giorno 20/07 corrente mese avevano raggiunto un accordo con la nostra società e il giocatore, nonostante fosse in vacanza fuori regione, chiese che la notizia fosse pubblicata agli organi di stampa con dichiarazioni dello stesso. Lunedi 23/07 il ragazzo ci comunicava che sarebbe andato in altra società di Eccellenza perché a suo dire gli garantivano un rimborso spese più alto rispetto al nostro, per poi ricontattarci il giorno 25/07 per informarci che volevo tornare da noi ma le condizioni economiche non sarebbero state più quelle del primo accordo ma di ben altro contenuto. La società, preso atto di tale comportamento ritenuto non professionale e non serio, ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con il giocatore. In questo contesto la società ribadisce il fatto che non fa "aste sportive" con nessuno. La società ribadisce inoltre e nuovamente che opera sempre con delle linee programmatiche ben chiare, mettendo davanti il profilo umano a quello tecnico e pertanto profili come Perazzoni non fanno al caso nostro. Lo stesso procuratore del ragazzo in virtù di ciò ci ha comunicato che non rappresenterà più il giocatore.