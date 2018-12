Montignoso FC, tutto pronto per la semifinale di Grosseto

Intanto dal Real Forte Querceta arriva il talentuoso 2000 Mirko Lazzarini. Le parole del team manager Nani

Eccellenza - Lunedì di lavoro in casa del Montignoso Football club in vista della storica semifinale di Coppa Toscana in programma mercoledi 5 dicembre allo stadio di Paganico (a 18 km dal capoluogo Maremmano) contro il Grosseto. Rossoblu privi dello squalificato Chiaramonti e dei lungo degenti Bedini, Cinquini e Geraci (quest'ultimi due si sono rivisti dopo tanto tempo in tenuta da allenamento lavorare a parte), ma nel motore l'ultimo acquisto, che è un vero e proprio colpo di mercato visto lo spessore del giocatore e le tante squadre che seguivano il ragazzo: la società comunica di aver raggiunto l'accordo con il Real Forte Querceta per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista Mirko Lazzarini, classe 2000 che nonostante la giovanissima eta vanta già molte presenze in Serie D.



Per quanto riguarda la situazione in casa Grosseto da segnalare la separazione con il forte attaccante Pirone e l'indisponibilità di Camilli, per infortunio, mentre è in dubbio la presenza del cobra Molinari. Montignoso che effettuerà la rifinitura al "Duilio Boni" di fossone per poi partire verso Paganico dove la squadra allogera presso l'Hotel la Pace per preparare al meglio una partita tanto difficile quanto importante.



Di seguito le parole del team manager Nani



Nani, mercoledì si gioca per la storia... "E' una partita che deve essere una gioa giocarla perché non capita tutti gli anni di partecipare un evento del genere. I ragazzi daranno tutto. Come dice mister Gassani per arrivare alla finale di Firenze ci sarà da scalare una montagna a mani nude e coraggio e volontà non ci mancano. Ci proveremo con tutte le nostre forze e alla fine vedremo cosa sarà accaduto".



Nani, gran colpo Lazzarini... "Per la nostra realtà è un colpo sensazionale. Era seguito da squadre ben più blasonate della nostra perché parliamo di un ragazzo davvero forte che gli addetti ai lavori giudicano tra i più forti classe 2000 della Toscana. Gli ottimi rapporti personali tra il presidente del Real Forte Mussi e mister Gassani hanno fatto pendere l'ago della bilancia dalla nostra parte. Il ragazzo alzerà notevolmente il livello della squadra".



Nani, novità dal mercato? "Purtroppo avevamo chiuso la trattativa per un attaccante ma l'intromissione di una squadra di Serie D ha rallentato la conclusione della trattativa che speriamo vada in porto, anche se con tempi più lunghi rispetto a quanto speravamo. Un attaccante comunque arriverà mentre smentisco arrivi in altre zone del campo e sicuramente la rosa sarà ridotta ma ogni decisione sarà presa dopo la gara di Grosseto".



Nani, il Grosseto e le squadre di Miano non hanno mai battuto il "diavolo" Gassani, è un aspetto che da qualche chance? "Mah che dire, sono partite secche dove gli episodi saranno decisivi e in questo tipo di partite il passato non conta. Speriamo che questo trand positivo del nostro mister possa alla fine pesare in positivo nei nostri confronti".



Montignoso senza Chiaramonti e Geraci, queste sono assenze importanti... "Chi giocherà darà il massimo del massimo, lasciamo stare gli assenti e concentriamoci sui presenti e su quello che dovremo fare. Servirà la partita perfetta e un pizzico di fortuna. Su questi aspetti dobbiamo concentrarci senza sprecare energie nervose su altre situazioni".