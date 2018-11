Montignoso Fc-Sporting Cecina 0-1, Nepori: «Sono veramente disgustato!»

Un rigore inesistente affonda i rossoblu. Il presidente dichiara il silenzio stampa per ogni tesserato, elencando i vari episodi che fino ad oggi hanno penalizzato la sua squadra

Eccellenza - MONTIGNOSO FC: Cappellini, Bugliani, Mussi, Bedini (54' Tonazzini), Signorini, Castellacci (68' Nigiotti), Offretti, Piscopo (90' Pennucci), Chiaramonti, Tazzini, Puccinelli (50' Grossi). A disp.: Grippino, Martinelli, Marchetti, Barbieri, Giorgini. All.: Gassani Matteo

SPORTING CECINA: Frongillo, Serini, Zoppi, Gronchi, Cosimi, Lorenzini F., Campisi, Dell'Aversana, Fabbri (76' Modica), Pedroni, Rigoni. A disp.: Cappellini, Pagliai, Biondi, Ferrone, Mazzuoli, Pannocchi, . All.: Brontolone Antonio

ARBITRO: De Marco Alessio di Lucca, coad. da Gaspari diego di Lucca e Raimo Andrea di Empoli

RETI: 88° rig. Modica



ROMAGNANO- Un rigore inesistente a due minuti dal termine condanna il Montignoso Football Club di mister Matteo Gassani alla terza sconfitta consecutiva. Una gara molto equilibrata, combattuta a centrocampo e con poche occasioni da rete, il cui risultato più giusto sarebbe stato sicuramente un pareggio. Poi al minuto 88 succede il fattaccio: dopo un paio di begli interventi, l'estremo difensore locale Cappellini entra in scivolata sul numero 14 ospite Modica, colpisce in maniera evidente la palla deviandola sul fondo e successivamente le gambe dell'attaccante che cade a terra. Chiunque dei presenti pensa al calcio d'angolo ma il direttore di gara, De Marco di Lucca, decreta il calcio di rigore, scatenando le veementi proteste dei giocatori in campo e dei tifosi sulle tribune del "Raffi". Lo stesso Modica trasforma.



Al termine della partita, parla solo il presidente Gianni Nepori in quanto lo stesso ci comunica il silenzio stampa di tutti i tesserati spiegandoci i motivi:



"Ho vietato a qualunque mio tesserato di rilasciare dichiarazioni in quanto, dopo quello visto oggi e dopo il Susseguirsi di decisioni arbitrali ridicole che ci stanno gravemente penalizzando, non ha senso parlare di calcio giocato. Oggi l'ennesimo episodio nel quale la mia società è stata danneggiata da evidenti errori arbitrali. Il signor De Marco di Lucca non è nuovo a certe valutazioni a scapito nostro e oggi ha decretato un rigore che ha dell'assurdo a 5' dalla fine, dove neanche i nostri avversari hanno protestato. A Grosseto all 88' altro rigore subito che ha del ridicolo visto che le immagini televisive hanno confermato ciò. In casa con il Montecatini l'espulsione di Tazzini che ha compromesso una partita che avevamo in pugno, anch'essa imbarazzante. A Camaiore Bertolini di Livorno (lo stesso che non ha ravvisato il goal di mano della San Marco in coppa) al primo fallo di gioco ammoniva ogni mio giocatore e abbiamo terminato con 7 ammoniti e subito due goal con giocatori avversari in metta posizione di gioco. Potrei andare avanti all'infinito elencando tante situazioni veramente grottesche subite tra l'anno scorso e questo inizio di stagione. Purtroppo siamo nell'era della tecnologia, le partite vengono riprese e poi riviste, e quanto affermato sopra da me è oggettivo, perché confermato da video che hanno ripreso i fatti. Ora dico basta. Questi arbitri non sono all'altezza vanno fermati. Provo veramente sconforto nel vedere tanta incompetenza. Questi signori vengono pagati per arbitrare la domenica, se non sono all'altezza devono essere mandati a casa. Sto vedendo di quelle cose che non ho mai visto in 50 anni di calcio. Sono veramente disgustato! Non perdo neanche tempo a parlare con la federazione o a mandare i video delle situazioni incriminate perché so già che non frega niente a loro e pertanto visto che questo non è più calcio non voglio che i miei tesserati parlino perché stiamo parlare del niente".



Presidente, vuole aggiungere altro? "No. Voglio solo cancellare dalla mente quanto sto vedendo. Credo in un calcio pulito, nei sani principi. Tutto ciò in cui ho sempre creduto in cinquant'anni di calcio sta venendo meno. Questa è la prima e ultima volta che parlerò di questo argomento, sono una persona che ama parlare poco ma quando è troppo è troppo".