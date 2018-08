Montignoso FC-San Marco Avenza, tutto pronto per il superderby di Coppa

Domenica alle ore 15.00 si parte, il punto sulle due squadre a pochi giorni dal primo "classico" di stagione

Eccellenza - Domenica 2 settembre si riparte con la stagione ufficiale d'Eccellenza. Al "Quartieri" di Aulla (fischio d'inizio alle ore 15.00) la prima di Coppa Italia con il "gran classico" della provincia di Massa Carrara: il super derby fra la neonata Montignoso Football Club di mister Gassani (società nuova ma che ha preso titolo, dirigenza, staff tecnico e ossatura della storica Portuale) e la San Marco Avenza di mister Turi.



E’ il replay dello scorso anno dove nel doppio confronto si impose il team avenzino, prima con un pareggio e poi con un roboante tre a zero. In campionato invece si spartirono la posta: all’andata fu la San Marco ha prendere i tre punti, mentre nel girone di ritorno la banda Gassani strappò l’uno a zero alla ventisettesima giornata, suggelando la permanenza in categoria con un occhio verso la meta’ classifica superiore.



Una sfida nella sfida nella quale i protagonisti si presentano ai nastri di partenza coscenti di avere le carte per vincere e con tanta voglia di dimostrare sul campo: il Montignoso e’ diventato piu’ social e sta vestendo i panni non più di “guasta-feste”, con l’arrivo di un direttore istrionico come Meazzini capace di scandagliare il mercato di tutta la Toscana e non; in contrapposizione la compagine del parton Luca Bini ha saputo negli ultimi anni scavalcare categorie, vedi la promozione del 2015-2016 coniugando un ottimo lavoro nel settore giovanile.



La società montignosina ha operato in maniera massiccia nel mercato estivo cambiando un po’ fisionomia: sono arrivati il portiere Cappellini, nella precedente stagione al Montecatini, il “ritrovato” Giacomo Bugliani, Jonathan Nigiotti, seconda punta dal Grosseto, Silvestro Geraci dal Castelfiorentino, poi tanti giovani di qualita’ dal settore giovanile della Lucchese e oltre.



Alla corte di Turi invece troviamo i nuovi Antonio Brizzi, playmaker dalla Real Cerretese, il difensore ultimo acquisto Alessio Mariotti, proveniente nella seconda parte di stagione al San Miniato Basso e il tuttofare di centrocampo Cucurnia dalla Lampo. Infine i due ragazzi che saranno gli ex del doppio confronto: uno e’ Matteo Costa, portiere e valido giocatore anche di beach-soccer, e l’altro è Niccolo’ Conedera, classe 1994 che, nella stagione appena passata sotto le mani del diavolo Gassani, e’ cresciuto esponenzialmente.



Sara’ la sua stagione di consacrazione? Lo vedremo esultare in caso di un suo gol? Le risposte a queste domende come sempre le darà il campo.