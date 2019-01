Montignoso Fc-Grosseto 0-1, Gassani: `Un applauso ai miei ragazzi`

Non c'è stata la stretta di mano con Magrini: "Sicuramente le dichiarazioni del mister grossetano non hanno giovato al rapporto tra le parti"

Eccellenza - MONTIGNOSO FC: Frongillo, Bertelloni, Mussi, Berti, Signorini, Ferrari, Piscopo, Lazzarini, Chiaramonti, Nigiotti, Scaramelli. A disp.: Alberti, Bugliani, Grossi, Fassone, Tonazzini, Barbieri, Mussi, Della Pina, Geraci. All.: Gassani Matteo

GROSSETO: Nunziatini, Cantore, Lepri, Cretella, Ciolli, Gorelli, Camilli, Fratini, Andreotti, Boccardi, Vanni. A disp.: Cipolloni, Pizzuto, Bianchi, Del Nero, Anselmi, Pierangioli, Luci, Villani, Molinari. All.: Magrini Lamberto

ARBITRO: Bouabid Adil di Prato, coad. da Pignatelli Filippo di Viareggio e Corsini Martina di Livorno

RETI: 15° Boccardi



AULLA- Vince il Grosseto di Magrini al "Quartieri" contro il Montignoso Football Club di Gassani. Decisiva la rete al 15' del primo tempo di Boccardi ma venuta dopo un presunto fallo sul portiere locale. Partita dura, spigolosa, maschia giocata in un campo molto pesante, ai limiti della praticabilità. Vince il Grosseto con il minimo sforzo una gara dove per impegno e cuore i giovanotti rossoblu meritavano almeno il pareggio.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, che partita è stata? "Una partita molto fisica, dura, giocata a ritmi altissimi. In 90' minuti il Grosseto ha fatto mezzo tiro in porta e ha vinto la partita. Poi nei minuti di recupero ci siamo sbilanciati e abbiamo concesso qualcosa dove è stato bravo Frongillo. Abbiamo cercato la giocata per trovare il pareggio ma non ci siamo riusciti. Comunque un applauso ai miei ragazzi perché hanno dato tutto, giocando una partita dal punto di vista agonistico davvero importante".



Il goal del Grosseto è stato molto contestato dai suoi per un contatto con Frongillo... "Ero davvero troppo lontano quindi giudicare mi viene davvero difficile. Se vado a vedere i segni sulla mano di Frongillo potrei dire che il goal è irregolare ma di più non posso dire".



Amareggiato? "Molto ma solo per il risultato perché ho visto la squadra che piace a me, che ha lottato per l'intera partita con tanto cuore. I ragazzi non si meritavano di perdere ma il calcio è questo".



È balzato all'occhio che tra lei e Magrini non c'è stata stretta di mano ne prima ne dopo il match... "Sicuramente le dichiarazioni del mister grossetano non hanno giovato al rapporto tra le parti. Non è obbligatorio che i due allenatori si stringono la mano o che lo facciano per forza. Lui ha fatto il suo e io il mio. Facciamo gli allenatori e dobbiamo pensare alle nostre squadre non hai rapporti personali".



Dopo questa giornata, come valuta la vostra classifica in chiave salvezza? "Prima della partita contro la prima in classifica avevamo 5 punti di vantaggio sui play out e ora ne abbiamo 4 e, tutto sommato, con una giornata in meno da giocare siamo fuori dagli spareggi play out. Questo è l'unico aspetto che conta e che mi soddisfa molto".



Pensa che il Grosseto vincerà il campionato? "Quello che farà il Grosseto non mi interessa come non mi interessa quello che succede nei piani alti della classifica. Sono concentrato esclusivanente su quello che dobbiamo fare noi e abbiamo ancora tanto da fare per raggiungere la salvezza".



Una parola sui singoli? "In particolare mi sono piaciuti Scaramelli e Berti ma tutti meritano un elogio per quanto fatto oggi".



I due attaccanti sono sembrati sottotono... "Per loro era una partita difficile contro una difesa molto fisica in un campo che non ha permesso di poter esprimere le qualità tecniche individuali. Hanno lottato e dato tutto e questo è quello che conta".