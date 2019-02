Montignoso Fc-Fucecchio 1-1, un buon punto per i rossoblu

Anche il Fucecchio ha dovuto conoscere la legge del "Raffi"

Eccellenza - MONTIGNOSO FC: Frongillo, Ferri, Scaramelli, Fassone, Signorini, Mussi, Lazzarini, Cinquini, Chiaramonti, Nigiotti, Geraci. A disp.: Alberti, Ferrari, Bugliani, Bertelloni, Grossi, Barbieri, Tonazzini, Della Pina, Mussi. All.: Gassani Matteo

FUCECCHIO: Del Bino, Papa, Menichetti, Pizza, Sabatini, Pinto, Cenci, Fioravanti, Borgioli, Guarisa, Sciapi. A disp.: Doveri, Dini, Tani, Malanchi, Tremolanti, Rigirozzo, Rovai, Kazazi, Mazzanti. All.: Targetti Claudio

ARBITRO: Giordano Stefano di Grosseto, coad. da Pllumbi Klevis di Pistoia e Rudaj denald di Pistoia

RETI: 24° Sciapi, 42° Geraci



ROMAGNANO- Anche il Fucecchio ha dovuto conoscere la legge del "Raffi", arrestando la sua corsa verso il primo posto della graduatoria contro un Montignoso davvero in palla a cui il pareggio sta stretto, per la mole di gioco creata e per le occasioni avute e non sfruttate. Squadre in campo con schieramenti tipo. Da una parte il Fucecchio con il solito modulo a rombo, con Fioravanti in cabina di regia e la coppia Guarisa-Sciapi come terminali offensivi. Il Montignoso risponde con il collaudato 4-3-3 con il tridente offensivo Nigiotti-Chiaramonti-Geraci, con Cinquini in mediana, che sostituisce lo squalificato Piscopo, e con Ferri che rientra titolare nella linea difensiva.



Primo tempo a ritmi vertiginosi con il Montignoso subito ad ingranare la quinta e il Fucecchio sulla difensiva pronto a ripartenze fulminee. Dopo un goal annullato a Chiaramonti, molto dubbio, l'estremo ospite del bino risponde alla grande ad una "sassata" dell'indiavolato Geraci. Al 25' ottima ripartenza del Fucecchio con uno scambio pregevole sulla trequarti che manda al cross Borgioli il quale pesca sul secondo palo Sciapi che insacca. Il Montignoso a quel punto è ferito ma con grande orgoglio comincia a schiacciare gli avversari che capitolano al 42', quando Geraci viene atterrato in area al momento del tiro, dopo che si era liberato ottimamente del difensore ospite Pinto: rigore che lo stesso Geraci insacca con freddezza e precisione.



Nel secondo tempo il copione non cambia con il Montignoso che preme alla ricerca del goal vittoria. Il palo interno dice di no ad una splendida conclusione di Chiaramonti e Geraci di testa, su splendido assist di Nigiotti, sbaglia il più facile dei goal. Fucecchio nel secondo tempo non pervenuto, anche se il solito Sciapi ha cercato la giocata vincente più volte, ma ben controllato dagli ottimi Mussi e Signorini, con Frongillo praticamente inoperoso.