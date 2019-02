Montignoso Fc-Camaiore 1-1, un pareggio

Alla rete di Geraci risponde D'Antongiovanni

Eccellenza - MONTIGNOSO FC: Frongillo, Ferri, Cinquini, Fassone, Signorini, Mussi, Piscopo, Lazzarini, Geraci, Nigiotti, Scaramelli. A disp.: Alberti, Ferrari, Bertelloni, Barbieri, Berti, Grossi, Della Pina, Tonazzini, Mussi. All.: Gassani Matteo

CAMAIORE: Barsottini, Dalle Luche, Mariani F., Barbetti, Mitrotti, Bertoli, Seghi, D Antongiovanni, Morelli, D Alessandro, Mancini. A disp.: Pardini A., Bordini, Bugliani, Taraj, Viola, Gigliotti, Nardini, Frusteri. All.: Moriani Raffaele

ARBITRO: Pistolesi Alessandro di Piombino, coad. da Capanni Mattia Francesco di Firenze e Pacheco Yossin Francesco di Firenze

RETI: 19° Geraci, 27° D'Antongiovanni



MASSA- Finisce 1-1 lo scontro valevole per la 23° giornata di Eccellenza tra Montignoso di mister Gassani e il Camaiore di Moriani. Locali che partono molto aggressivi, con un leggero predominio sugli avversari e passano in vantaggio al 19' minuto: dagli sviluppi di punizione laterale di Nigiotti, calcia Lazzerini che colpisce Geraci, la strana traiettoria prende in controtempo il portiere ospite Barsottini per l'1-0. Camaiore che fa fatica e trovare spazi ma al 26' viene aiutato da un cattivo controllo del difensore locale Mussi a centrocampo che favorisce la discesa e la vincente conclusione in rete da parte di D'Antongiovanni. Tutto da rifare per i rossoblu di Gassani che, dopo un po di nervosismo post pareggio, si rendono pericolosi prima con Piscopo, la conclusione da fuori area è alta, e al 42' con Nigiotti che costringe Barsottini a una parata superlativa su un tiro diretto all'incrocio.



Nella ripresa cambiano le cose: il Camaiore cresce e riesce a prendere campo, il Montignoso si difende e fa fatica ad andare alla conclusione. Da segnalare una bella parata di Frongillo, su un tiro potente ma centrale di Mancini, e un paio di mischie in area locale sventate in extremis dalla difesa. Un punto che accontenta entrambe le squadre: il Montignoso raggiunge i 30 punti facendo un altro passa avanti verso la salvezza; il Camaiore (25) torna quintultimo, superato dal Vorno vincente a Ponte Buggianese, ma rimane in scia dei pistoiesi e del Castelfiorentino.