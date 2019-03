Montignoso, esame di maturità in Coppa

Mister Matteo Gassani : "Quella con la Bagnolese è la partita piu' importante della mia carriera"

Eccellenza - Tutto pronto in casa Montignoso per il grande match di domani contro la Bagnolese. In palio il passaggio del turno ai quarti nazionali.

Questo pomeriggio presso il Bar Tirreno di Marina di Massa conferenza stampa pre match con mister Matteo Gassani che ha risposto alle domande dei giornalisti delle varie testate.



Ecco le parole del tecnico rossoblu ai nostri microfoni



"Potremo riuscire ad aver la meglio sulla Bagnolese portando il match nel nel nostro habitat naturale ovvero la battaglia sportiva , andando oltre i nostri limiti sotto ogni punto di vista, chiamando in causa il mio soprannome di Diavolo, bisognerà , per cosi' dire, portarla all'inferno sportivamente parlando ovviamente. La Bagnolese è un'ottima formazione che mi ha impressionato alla'andata. Ovviamente stiamo parlando di una delle migliori squadre a livello nazionale qualificatasi agli ottavi come del resto noi e quindi un avversario da tenere d'occhio. Dal punto di vista tattico dovremo essere bravi a togliere loro certezze e rifornimenti ai loro attaccanti molto bravi. Dovremo stare alti, pressare davanti. Farli giocare per cosi' dire male, questa sarà la chiave della partita. Vogliamo proseguire la nostra marcia, ma arrivare tra le prime quattro per le quali si potrebbero aprire le strade della serie D la strada da percorrere è ancora molto lunga. Viviamo di partita in partita . Stiamo vivendo un autentico sogno."



Riguardo alla voci sempre piu' insistenti che vorrebbero mister Gassani vicino alla Massese.



"Se devo essere sincero sono stufo di queste voci sul mio futuro che ad oggi si chiama Bagnolese su cui sono concentrato. A fine stagione, a bocce ferme quando il Montignoso avrà raggiunto la salvezza potro' valutare e comnicare notizie sul mio futuro. Fa sicuramente piacere essere accostato alla Massese ma per adesso sono totalmente concentrato sull'immediato futuro."