Montignoso, domenica match decisivo

In casa a Romagnano con il Ponte Buggianese per i rossoblu di Gassani c'è in palio la salvezza matematica

Eccellenza -

Per il Montignoso i giorni di vigilia della partita piu' importante della stagione. Archiviata la sconfitta esterna di sette giorni fa sul terreno della Cuoiopelli dove ancora una volta i rossoblu sono stati vittime di un arbitraggio da censurare, l'attenzione della squadra di mister Matteo Gassani (foto) si sposta all'appuntamento di domenica pomeriggio sul sintetico del Raffi di Romagnano. Avversario il Ponte Buggianese ed obiettivo quella vittoria che garantirebbe tre punti al platino che a loro volta consegnerebbero la pressoche', se non certa matematica salvezza nel campionato di Eccellenza. Montignoso attualmente a quota 33 e con un successo con i pistoiesi salirebbe a 36 che, se non matematicamente vorrebbe in ogni caso dire salvezza virtuale in quanto sarebbe decisamente ampio il vantaggio sulla linea di demarcazione dei playout. Attenzione rivolta quindi alla gara di domenica con la squadra che si sta allenando con grande impegno e determinazione per questo ultimo importantissimo sforzo che potrebbe consegnare un' immensa soddisfazione a questo neonato club che anche in questa stagione si è districato tra mille difficoltà trovandosi a non avere ancora ad oggi neppure il proprio campo di gioco cosi' come una base di allenamento riuscendo ad allenarsi nel ristretto spazio delle Colline Massesi sicuramente non consono ad una squadra di calcio ad undici. Mister Gassani è comunque riuscito a fare i cosiddetti salti mortali ed a riuscire a tenere unito e determinato il suo gruppo e lo spogliatoio dimostrando ancora una volta di avere tutte le carte in regola per diventare un mister protagonista nel panorama calcistico non solo regionale. L'appuntamento quindi è fissato per domenica 24 marzo alle ore 14.30 in quella che sarà la partita delle partite per i colori rossoblu montignosini.

Nicola Morosini