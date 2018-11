Montignoso-Cuoiopelli, infermeria ancora piena

In virtù di ciò la società comunica un ritorno imminente sul mercato

Eccellenza - Giornata di rifinitura per il Montignoso Football Club in vista dell'impegnativo match casalingo di domenica contro la forte Cuiopelli in un "remake" dei quarti di Coppa, andati in scena la scorsa settimana, che hanno visto i massesi ottenere il pass per le semifinali.



Ancora infermeria piena ma si è notato durante l'allenamento un gruppo di giocatori desiderosi di uscire dal periodo negativo conciso con 4 sconfitte di fila. Assenti sicuri Bedini (per lui si prevede un lungo stop per la rottura del collaterale del ginocchio destro), Cinquini, Geraci con questi ultimi che molto probabilmente rivedremo in campo nell'anno nuovo. In virtù di ciò la società comunica un ritorno imminente sul mercato che aprirà i battenti il primo dicembre.



Bocche cucite in casa rossoblu per via del silenzio stampa imposto dal presidente Nepori e concentrazione al massimo in vista di un match nel quale bisogna ritornare a fare punti. Nelle prove tattiche effettuate da mister Gassani dovrebbe trovare spazio dall'inizio il funambolico Nigiotti, ripresosi completamente dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due mesi. Fuori per squalifica il forte difensore centrale Signorini.