Montignoso-Cuoiopelli 2-2, un buon punto

L'importante era muovere la classifica. Una prestazione fa ben sperare per il proseguo

Eccellenza - MONTIGNOSO FC: Cappellini, Pennucci, Martinelli, Castellacci, Mussi, Bugliani, Piscopo, Fassone, Chiaramonti, Nigiotti, Grossi. A disp.: Grippino, Marchetti, Giorgini, Tazzini, Offretti, Barbieri, Tonazzini, . All.: Gassani Matteo

CUOIOPELLI: Grasso, Rossi, Battistoni, Mancini L., Botrini, Raffaelli, Niccolai, Francesconi, Raffi, Bellemo, Paolicchi. A disp.: Morini, Benelli, De Luca, Donati, Martinelli, Mancini L., Montaguti, Morelli. All.: Cipolli Andrea

ARBITRO: Rosini Luca di Livorno, coad. da Pellegrini Simone di Prato e El Mouine Yassine di Pistoia

RETI: 40° Chiaramonti, 45° Bellemo, 49° Niccolai, 72° Chiaramonti



MASSA- Finisce 2-2 al "Raffi" tra Montignoso Football Club e Cuiopelli. Una partita bella tra due squadre che hanno dato vita a un match avvincente dove il pareggio alle fine è il risultato più giusto.



In cattedra in positivo nei padroni di casa bomber Chiaramonti (foto) che apre e chiude il match. Nel mezzo il pareggio di Bellemo e il momentaneo vantaggio di Niccolai, l'estremo portiere di casa Cappellini non è esente da colpe. Si è rivisto un bel Montignoso, tonico, aggressivo, lontano parente di quella squadra molle di sette giorni prima nel derby perso con la San Marco. Montignoso che con questo punto rimane sempre nella zona pericolante, ma la prestazione fa ben sperare per il proseguo, in attesa di notizie dal mercato e del rientro di giocatori importanti, uno fra tutti bomber Geraci.



Per quanto riguarda i singoli la palma dei migliori va senza dubbio a Chiaramonti e al baby Castellacci, classe '99 al quale il "diavolo" Gassani ha ritagliato un nuovo ruolo che il ragazzo svolge egregiamente. Da segnalare l'ottimo rientro dal primo minuto di Nigiotti, autore di giocate che si vedono solo in categorie superiori.