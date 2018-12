Montignoso-Castelnuovo, Nani: «Finalmente tutti a disposizione»

Ultima giornata del girone di andata nel campionato di Eccellenza

Eccellenza - Ultima giornata del girone di andata nel campionato di Eccellenza che mette di fronte il Montignoso Football Club e la decaduta Castelnuovo Garfagnana (qualche anno fa i gialloblu del mitico presidente Marchini militavano tra i professionisti). Entrambe le formazioni sono appaiate all'ottavo posto della graduatoria, a un punto dai playoff e a ben cinque dalla zona calda. I massesi vengono da 6 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, frutto di un mercato di riparazione fondato sui giovani che sta dando ottimi frutti. Castelnuovo guidato dal debuttante Contadini che schiera i suo uomini con il canonico 4-3-3, dove brillano l'ex massese Ceciarini, in cabina di regia, e il fenomeno del Beach Soccer Gori nel reparto avanzato. Nelle file garfagnine anche il carrarino Martinelli e l'ex Seravezza Inglese.



Di contro un Montignoso al gran completo (finalmente), anch'esso in campo con il 4-3-3, marchio di fabbrica rossoblu con un Cinquini e un Geraci in più nel motore. Mister Gassani non pensiamo si scosterà dalla formazione che ultimamente ha dato grandi risultati, ma lo stato fisico ottimale di Bertelloni, Della Pina e soprattutto Geraci qualche dubbio in testa glielo metteranno sicuro. Nella rifinitura carte mescolate e giocatori tutti sul pezzo desiderosi di rientrare nelle scelte iniziali del "diavolo".



Di seguito le parole del team manager Nani:



Nani che partita vedremo? "Siamo desiderosi di terminare il girone di andata nel migliore dei modi continuando un ottimo periodo sia nei risultati che nel gioco. La squadra sta bene e finalmente dopo tre mesi di sofferenza tutti sono a disposizione. Siamo molto fiduciosi e faremo una grande partita".



Si gioca in esterna, alla Pruniccia di Strettoia... "Lasciamo stare questo argomento sennò diventerei offensivo nei confronti di chi quest'estate ha fatto delle promesse mai mantenute. Stiamo facendo grandi cose nonostante si stia lavorando in condizioni strutturali da amatori, non compatibili con l'Eccellenza".



Nani, tornando al calcio giocato, abbiamo visto un Geraci in grandi condizioni, siamo arrivati al varo della coppia dei sogni Geraci-Chiaramonti? "Questo è un argomento non di mia competenza. Abbiamo un allenatore top in grado di valutare se e quando i due giocheranno insieme. Sono due grandi attaccanti che faranno le nostre fortune".