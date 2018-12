Montignoso-Castelnuovo (1-1), Gassani shock: `Non rinnoverò il contratto`

Il "diavolo" non ha peli sulla lingua: "Non sono abituato a lavorare con persone che non mantengono gli impegni assunti"

Eccellenza - Dopo più di due mesi di silenzi torna parlare il "diavolo" Gassani che analizza la partita e tocca alcuni tasti che fanno capire chiaramente il suo stato d'animo, a testimonianza che il personaggio che abbiamo di fronte è persona diretta, schietta che non usa mai mezzi termini e che dice sempre ciò che pensa.



Mister, finalmente risentiamo la sua voce, il suo pensiero... "Innanzitutto tengo a precisare che il mio silenzio non è dovuto a episodi arbitrali a sfavore, come qualche "chiaccherone" da bar a voluto far credere. Quando c'è qualcosa che non va è meglio star zitti e riflettere. In mio silenzio è dovuto al fatto che sono molto contrariato e parecchio deluso del comportamento di qualcuno in società (non mi riferisco al presidente Nepori che ad oggi ha mantenuto tutto ciò promesso) che quest'estate ha fatto delle promesse ben precise, che aveva garantito strutture per poterci allenare e un budget dignitoso per la categoria. Invece ci si allena in un campo a 7, e lo stesso Nepori è costretto a "prostituirsi" per avere un campo la domenica per giocare e perdipiù per pagare i campi per allenarsi e giocare. A dicembre il budget, già scarso di suo, è stato ridotto del 30%. In virtù di ciò il mio contratto scade il 30 giugno e non sarà rinnovato. Ringrazio di cuore il presidente Nepori e il suo gruppo per la stima dimostratomi ma non sono abituato a lavorare con persone che non mantengono gli impegni assunti ma che però poi vanno in giro a farsi belli dei risultati ottenuti dalla squadra"



Mister come giudica la gara di oggi? "Abbiamo giocato una grande gara contro un ottimo avversario e meritavamo qualcosa di più del pareggio per le molte occasioni create e non concretizzate. Da quando è stata rinnovata la squadra per i motivi sopra citati abbiamo dato una svolta sia nel gioco che nelle prestazioni. Veniamo da 7 risultati utili consecutivi e questo dato la dice lunga sul ottimo stato psico-fisico della squadra".



Finito il girone di andata si può tirare un primo bilancio... "Il bilancio è ottimo e la classifica soddisfacente. In 15 giornate non siamo mai stati nei play out e ad oggi siamo a più 6 dalla zona calda. Non potevo chiedere di più".



Il Montignoso ormai è considerato un modello da seguire visto che tutte le domeniche gioca con 6/7 under, si aspettava questa crescita così esponenziale dei suoi giovanotti? "Erano ragazzi alla loro prima esperienza in questo campionato. Avevano bisogno di tempo per calarsi in una realtà nuova e questo è fisiologico ma ora sono pronti. I 98 /99/2000 più forti della categoria li ha il Montignoso e questo è merito di Meazzini e Vitaloni che li hanno scovati in giro per la Toscana e merito della società che crede fortemente in questo percorso. Il Montignoso è l'esempio che il lavoro e le idee possono sopperire alla mancanza di risorse economiche dignitose per la categoria".



Oggi si è rivisto un grande Geraci... "Silvio è un giocatore fortissimo e oggi l'ha dimostrato. Ha bisogno ancora di lavorare molto per raggiungere la condizione ottimale ma oggi ha dimostrato tutto il suo grande potenziale".



Torti arbitrali clamorosi vi hanno tolto almeno 6/7 punti... "Allora, sicuramente qualcosa di "strano" è successo visto che alcune decisioni arbitrali ci hanno fortemente danneggiato, però non dobbiamo far sì che ciò diventi un alibi e soprattutto non dobbiamo sprecare energie nervose, ne avere i nervi tesi per quanto accaduto. Dobbiamo trasformare tutto ciò in rabbia positiva e stare ancora più sul pezzo. Non mi piace il vittimismo. Gli arbitri possono sbagliare come sbaglio io fare la formazione pertanto andiamo avanti pensando positivo, senza metterti in testa che ci possono essere piani dall'"Alto" per danneggiarci perché a queste cose io non credo minimamente".



Oggi tutti promossi vista l'ottima prestazione. Vuole citare qualche singolo in particolare? "La squadra sta girando ottimamente e ogni prestazione singola di spessore viene esaltata dal lavoro di squadra. Se devo parlare di un singolo dico che Castellacci mi sta impressionando. Gioca da veterano nonostante la giovane età e sta sfornando prestazioni importanti che danno equilibrio e fisicita al nostro contesto. Davvero forte questo ragazzo".



Che regalo vorrebbe trovare sotto l'albero? La Coppa? "Vorrei trovare la salvezza che è un obbiettivo tanto difficile quanto importante. In questo momento siamo in pezzo avanti ma dobbiamo ancora fare molto. Colgo l'occasione per augurare a tutti gli sportivi un felice Natale".