Montignoso-Castelfiorentino, Nani: `È una partita determinante`

"Castellacci, Piscopo e Bugliani... Lazzarini, Geraci, Berti, Cinquini hanno dovuto svolgere un lavoro differenziato"

Eccellenza - Terminata l'euforia dovuta alla conquista della prestigiosa Coppa Italia fase regionale, è tempo di campionato per il Montignoso Football Club. Domenica al "Raffi" arriverà il Castelfiorentino in un primo spareggio salvezza. Allenamento di rifinitura per gli uomini del "diavolo" con alcuni giocatori che hanno svolto lavoro differenziato, in quanto le fatiche di coppa non sono state ancora eliminate.



Di seguito le parole del team manager Nani:



Nani, quanta importanza ha la partita di domenica? "È una partita determinante in quanto chi perdera verrà risucchiato nella zona caldissima della classifica mentre chi vincera prenderà una grande quantità di ossigeno. Sono quelle partite che valgono una stegione e che non si possono sbagliare. Queste partite non si giocano, si vincono".



Abbiamo visto nella rifinitura alcuni giocatori lavorare a parte. Bollettino medico? "Castellacci, Piscopo e Bugliani non saranno tra i convocati, si stanno sottoponendo a cure di fisioterapia per risolvere i rispettivi problemi. Lazzarini, Geraci, Berti, Cinquini hanno dovuto svolgere un lavoro differenziato perché non hanno ancora smaltito le fatiche di coppa che hanno provocato degli acciacchi e saranno valutati attentamente tra sabato e domenica mattina. Abbiamo un area medica molto efficiente e siamo sicuri che verrà fatto di tutto per metterli a disposizione del mister".



Nani, lei che è la persona più vicina al diavolo, pensa ci saranno delle novità di formazione per domenica? "Gassani ragiona e valuta in maniera autonoma e spesso sorprende tutti sulla formazione perché è molto attento alla fase tattica, allo studio degli avversari e sceglie in base a questi aspetti. Sicuramente chi non sarà al top non giocherà e questa è la prima prorogativa del nostro mister".



Pensa che la coppia Geraci-Chiaramonti verrà riproposta dopo che i due hanno fatto faville nella finale di coppa? "Non saprei cosa rispondere, visto che non sono problemi che mi appartengono. Sono giocatori forti e deciderà Gassani se giocheranno insieme oppure se ne giocherà uno solo uno, come in campionato è sempre accaduto. Da tifoso spero di vederli in coppia, da dirigente non mi esprimo".



Nani, in considerazione degli infortuni di Bugliani e Castellacci, che prevedono tempi lunghi di recupero, il ds Meazzini aveva annunciato un ritorno sul mercato. Ci sono novità? "Il direttore sta lavorando sodo per riempire le caselle vuote. È nostra intenzione spostare l'attenzione al mercato professionistico di Berretti e Primavere e non ci interessano svincolati. Stiamo valutando vari profili e verranno presi solo quei giocatori che risulteranno attitudinali al nostro progetto tattico. Al momento è tutto fermo ma prevedo che entro qualche giorno qualche novita ci potrebbe essere".