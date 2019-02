Montignoso-Camaiore, Gassani: `Una partita durissima`

"Un risultato positivo sarebbe un passo decisivo in chiave salvezza"

Eccellenza - La 23° giornata nel campionato di Eccellenza Toscana Girone A mette di fronte al Montignoso Football Club i versiliesi del Camaiore. Una sfida molto importante in chiave salvezza per i massesi che cercheranno il bottino pieno in un "Raffi" che si è rilevato grande alleato per i rossoblu. Il Camaiore da poco nelle mani di mister Raffaele Moriani, subentrato all'esonerato Pieri, si presenterà con il 4-3-3 con in porta l'ex numero uno della massese Barsottini e in avanti la coppia di qualità D'Antongiovanni/Mancini, giocatori più profili tra le fila dei versiliesi. Assente il classe '98 Contipelli, fermato dal giudice sportivo. Di contro in casa Massese sarà assente per squalifica bomber Chiaramonti che con molta probabilità sarà sostituito da Tonazzini. In difesa ballottaggio tra Mussi, al rientro dopo la squalifica, e Ferrari che ben si è comportato nella vittoriosa trasferta di Montecatini. Da valutare le condizioni di Nigiotti che la scorsa giornata è uscito malconcio dalla gara e che in settimana ha lavorato in maniera differenziata. arbitro dell'incontro il signor Pistolesi di Piombino.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, che partita aspetta la sua squadra? "Una partita durissima contro un avversario forte e in salute. Una gara determinante per la classifica di entrambe. Per far capire l'importanza della partita basta dire che in caso di risultato positivo da parte nostra avremmo fatto un passo decisivo in chiave salvezza. Detto questo anche il nostro aspetto psico-fisico è ottimale, siamo desiderosi di fare punti e faremo una grande partita, perché per fare punti contro il Camaiore attuale servirà una grande prestazione".



Mister, l'assenza di Chiaramonti è pesante... "Chiaramonti è un giocatore determinante ma abbiamo vinto anche senza di lui tipo la semifinale di coppa di Grosseto. Chi lo sostituirà fare una partita importante. Il gruppo è serio e chiunque viene chiamato in causa da sempre il massimo".



All'andata vinse nettamente il Camaiore, cosa ha insegnato quella sconfitta? "All'andata avevamo mezza squadra fuori e questo incise molto in una partita che poi però giocammo male e perdemmo meritatamente. Da quella partita decidemmo di cambiare radicalmente squadra nel mercato di dicembre e quindi diciamo che fu una partita che ci fece capire tante cose e ci permise di fare correttivi che poi si sono rilevati giusti, visto quanto di buono fatto da dicembre ad oggi".



Si sente un ex dal dente avvelenato? "Macché. Io non devo dimostrare nulla a nessuno e avere rancori con nessuno. Fui esonerato con la squadra quint'ultima che poi arrivo ultima. Un esonero che alla luce dei fatti porto a risultati di molto peggiori. La società fece le sue scelte come ogni società ha il diritto di fare. Sono ripartito, mi sono rimboccato le maniche e con molto sudore e sacrificio mi sono ritagliato un piccolo spazio nel campionato di Eccellenza, con una salvezza con la Portuale e una vittoria di coppa Toscana con il Montignoso. Io quando perdo, imparo e quell'esonero mi è servito molto per capire aspetti che prima mi sfuggivano, pertanto non ho veleno nei confronti di nessuno ma tanto orgoglio per quanto fatto in questo anno e mezzo".



Quali sono le condizioni di Nigiotti? "Ha lavorato a parte durante la settimana perché ha accusato a Montecatini un piccolo acciacco muscolare che mi ha costretto a sostituirlo. Nella rifinitura l'ho visto bene e completamente ristabilito. È a disposizione".



Pensa che l'imminente impegno storico di coppa di mercoledì prossimo possa togliere concentrazione alla squadra? "Assolutamente no. Il nostro obbiettivo principale è la salvezza la squadra ne è consapevole come è consapevole che è una partita determinante per ottenere ciò. Tutti sappiamo bene che per ottenere un risultato positivo dovremo mettere molte energie fisiche e nervose nella contesa. Volontà e voglia di combattere non ci mancano davvero".