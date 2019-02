Montignoso-Camaiore (1-1), Gassani: `Pareggio giusto tra due squadre in salute`

"Sono molto soddisfatto della classifica e delle prestazioni"

Eccellenza - Dopo il buon pareggio di oggi contro il Camaiore, parla il tecnico rossoblu Matteo Gassani:



Mister, come analizza la partita? "Una partita durissima contro un avversario importante e una gara dai due volti. Benissimo noi nel primo tempo e meglio loro nella ripresa. In virtù di ciò un pareggio giusto tra due squadre in salute che hanno dato vita a una partita molto intensa".



Mister, qualche rammarico? "Sicuramente, visto il nostro primo tempo andare al riposo in parità mi ha fatto girare le scatole e di molto, perché il goal del loro pareggio ce lo siamo fatti da soli, commettendo un grave errore di superficialità. Nella prima frazione abbiamo creato molto e devo fare i complimenti al portiere ospite Barsottini che ha fatto una parata su conclusione di Nigiotti che si vede solo in altri palcoscenici. Se fossimo andati al riposo in vantaggio sarebbe stata un'altra partita, visto che scampato il pericolo i nostri avversari nel secondo tempo avevano più fiducia".



Nel secondo tempo un po' di sofferenza... "Molta sofferenza ma non dimentichiamoci mai il valore degli avversari che oggi era un valore alto. Detto questo abbiamo rischiato solo in mischie su palle inattive, dove loro avevano più fisicità e a noi mancava quella di Chiariamonti. Nel secondo tempo ci siamo allungati, abbiamo perso qualche certezza di gioco ma ripeto più per merito degli avversari che per demerito nostro. Di positivo che ancora una volta questi ragazzi hanno saputo soffrire con tanta volontà, portando a casa un risultato molto importante ai fini della classifica".



A proposito di classifica, come giudica il pareggio di oggi? "Un punto fondamentale in chiave salvezza. Abbiamo preso punti su tutte quelle dietro, con una partita in meno da giocare e abbiamo tenuto a distanza il Camaiore. Nelle ultime 4 partite abbiamo fatto 8 punti, una media che stanno tenendo solo le prime in classifica. Sono molto soddisfatto della classifica e delle prestazioni. Viste le sconfitte delle ultime quattro in graduatoria e visti gli scontri diretti che si dovranno ancora giocare, la quota salvezza si è abbassata, pertanto siamo veramente vicini all'obbiettivo".



Vista la partita di oggi, possiamo dire che il suo Montignoso è un brutto cliente per tutte le avversarie... "Sì confermo. Questi ragazzi hanno cuore, volontà, non sono mai domi e hanno quella giusta "rogna" addosso che li rende un avversario difficile per chiunque. Sono orgoglioso di loro".



Mercoledì si gioca per la storia. Si va a Bagnolo di Romagna per...? "Per giocare una grande partita e per passare il turno nei 180', perché il libro ha ancora tante pagine e noi abbiamo ancora fame nel riempirne altre con le nostre gesta. Sappiamo che è un occasione che forse non capiterà più e pertanto vogliamo dare tutto senza avere rimorsi. Giocheremo due grandi gare a muso duro con cuore e fiato. Alla fine tireremo le somme".