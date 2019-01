Montignoso, avversario emiliano in Coppa

Sarà la vincente di Castelfranco-Bagnolese il primo avversario dei rossoblu nel cammino tricolore

Eccellenza - Smaltiti i festeggiamenti per la splendida vittoria della Coppa Italia di Eccellenza toscana di mercoledi scorso il Montignoso pensa al futuro nel percorso nazionale della manifestazione. Il suo cammino della truppa del "Diavolo" Gassani continuerà infatti il 27 febbraio con la gara di andata degli ottavi fase nazionale. Match che si disputerà in trasferta sul terreno della vincente della Coppa Italia dell'Emilia Romagna. La manifestazione emiliana non si è ancora conclusa e l'ultimo atto della finalissima è in programma per mercoledi 23 gennaio con un interessantissimo Virtus Castelfranco-Bagnolese.



Per quanto riguarda invece l'immediato futuro il Montignoso si sta preparando al match di campionato, seconda giornata di ritorno con la gara casalinga del "Raffi di Romagnano" di domenica contro il Castelfiorentino.



Il direttore di gara sarà della sfida con i gialloblu sarà il signor Fiorillo della sezione di Lucca, assistenti: Cecchini di Carrara e Laveneziana di Viareggio.