Montignoso, ancora movimenti in entrata e in uscita

Due addii ed un nuovo arrivo alla corte di Gassani

Eccellenza - Ancora movimenti in entrata e in uscita nel Montignoso Football Club. In uscita si registrano gli addii del laterale mancino Marchetti e dell'esterno offensivo Offretti, desiderosi di trovare più spazio tecnico altrove. In entrata si registra l'ingresso del metronomo di centrocampo Luca Bertelloni, classe '97 ultimo domicilio Pietrasanta ma ben conosciuto dal "diavolo" Gassani (foto) per averlo avuto alle sue dipendenze in quel di Camaiore.



Di seguito le parole del team manager Nani: "Marchetti e Offretti hanno chiesto di andare altrove e sono stati accontentati e colgo l'occasione per ringraziarli per tutto quello che hanno dato per la causa. In entrata avevamo bisogno di un centrocampista di "rottura", avendo in rosa con queste caratteristiche solo Piscopo, e abbiamo deciso di puntare su Bertelloni, un profilo giovane ma con già una buona esperienza in categoria e fortissimamente voluto dal mister che ne conosce e ne apprezza bene sia le qualita tecniche che umane".



Arriverà anche un attaccante esterno come confermano rumors di mercato? "Avevamo la possibilità di prenderlo ma non lo prenderemo perché in un confronto con il mister lo stesso ci ha riferito di puntare molto su della Pina (99) e Matteo Mussi (2000) e condivido a pieno il suo pensiero, visto che sono due ragazzi di grandi qualità tecniche che quando avranno raggiunto il 100% della condizione fisica daranno un grande apporto".