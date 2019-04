Montignoso a Castelnuovo Garfagnana nell´ultima gara stagionale

Il dirigente rossoblu Nani: "E intenzione di tutto l'ambiente andare a fare una partita seria e raggiungere un risultato positivo"

Eccellenza - Per il Montignoso ultima gara di campionato sul terreno del Castelnuovo Garfagnana. Domenica 28 aprile un match dove le due squadre scenderanno in campo senza particolari pressioni in quanto entrambe le formazioni hanno raggiunto l'obiettivo della salvezza anticipata. La gara del Nardini sarà diretta dal signor Cremonini di Pisa, assistenti: Puccini di Pontedera e Pacini di Empoli.



Di segiuto le parole del dirigente rossoblu Luca Nani.

"Quella con il Castelnuovo è una partita che non ha valore ai fini della classifica in quanto le due squadre con grandi meriti hanno già raggiunto l obbiettivo salvezza prefissato. Detto questo però, nonostante un normale rilassamento e una normale riduzione dei carichi di lavoro in queste tre settimane di riposo, è intenzione di tutto l 'ambiente andare a fare una partita seria e raggiungere un risultato positivo. Montignoso e Castelnuovo sono due belle realtà di Eccellenza e di conseguenza è giusto che diano un degno spettacolo a chi assisterà alla partita. Conoscendo Gassani sicuramente farà giocare la migliore formazione possibile visto e considerato che tutti stanno bene e tutti sono a disposizione."



_________

NM