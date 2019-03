Montignoso a caccia della salvezza

Domani pomeriggio sul sintetico del Raffi di Romagnano i rossoblu di Gassani affrontano il Ponte Buggianese. In palio la salvezza matematica.

Eccellenza -

Il Montignoso a caccia di punti salvezza. I rossoblu di mister Matteo Gassani domani pomeriggio sul sintetico del Raffi di Romagnano affrontano il Ponte Buggianese . Si tratta di una gara dal peso enorme in quanto in caso di vittoria i rossoblu potrebbero festeggiare già al novantesimo la salvezza anticipata nel campionato di Eccellenza. Si tratta di un traguardo che sembra essere alla portata di Chiaramonti (foto) e compagni contro una squadra, quella pistoiese che sta navigando nei bassifondi della graduatoria. Ponte Buggianese che occupa il terz'ultimo posto con 21 e quindi in grande difficoltà di classifica. Montignoso che di punti ne ha dodici di piu' in una stagione comunque da ricordare a cominciare dalla conquista della Coppa Italia Eccellenza, traguardo di lusso per la neonata società. Il match tra Montignoso e Ponte Buggianese sarà diretta dal signor Labruna di Pontedera, assistenti Orsimari di Firenze e Coco di Pisa. All'andata i rossoblu s'imposero col punteggio di due a zero grazie alle realizzazioni da parte di Chiaramonti e Castellacci.