Montecatini-Montignoso, Gassani: `Grande rispetto ma nessuna paura`

Eccellenza - Ventiduesima giornata nel campionato di Eccellenza che vede di fronte, tra le altre, il Montecatini di mister Marselli e il Montignoso Football Club del "diavolo" Gassani.



Montecatini terzo in classifica che viene dalla contestata sconfitta di Livorno, mentre i rossoblu massesi sono reduci dall'ottima prestazione contro la seconda forza Fucecchio che ha scaturito un buon pareggio. Montecatini che si schiera con il consueto 3-5-2 con una difesa molto forte imperniata sull'esperto capitano Falivena e un attacco dove spicca il giocatore più rappresentativo e cioè l'ex prof Biagio Pagano, nonché ex tra le altre della Massese. Squalificato il forte centrocampista Marcon e in forte dubbio l'attaccante Palaj, che decise la gara di andata.



Di contro il Montignoso con il 4-3-3 dove con molta probabilità rientrerà dalla squalifica il metronomo Piscopo, mentre in difesa out Mussi, per squalifica, e per la sua sostituzione ballottaggio tra Bugliani (ristabilitosi dal problema al ginocchio) e Ferrari in netta crescita fisica. In dubbio l'attaccante Geraci che non ha partecipato alla rifinitura a causa di virus intestinale. Al "Mariotti" di Montecatini si prospetta una partita di spessore tra due squadre in salute alla ricerca di punti importanti per il raggiungimento dei rispettivi obbiettivi.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita...



Che partita aspetta alla sua squadra? "Una partita difficile contro un avversario forte che porta in dote numeri importanti e una posizione di classifica davvero di prestigio. La squadra in settimana ha lavorato molto e ottimamente a testimonianza che stiamo bene e siamo pronti a giocare una grande gara perché quella servirà per fare punti domenica".



Cosa teme degli avversari? "Ho grande rispetto degli avversari e del loro allenatore che li sta guidando ottimamente, ma nessuna paura. Abbiamo dimostrato nelle ultime due partite contro avversari forti di potercela giocare alla pari con tutti e di essere arrivati al momento topico della stagione al massimo delle nostre forze psico-fisiche. Sappiamo che domenica sarà una partita molto dura dove servirà tanto ma tanto sudore ma siamo pronti a giocarla. Ci servono punti per raggiungere il nostro obbiettivo e faremo di tutto per ottenerli".



Mister, quali sono le condizioni di Geraci che ha saltato la rifinitura? "Geraci è stato tenuto a riposo precauzionale perché è stato vittima di un virus intestinale. È un giocatore importante e si farà di tutto per recuperarlo e penso che ciò possa accadere ma qualora ciò non avvenisse ho giovani e validissime alternative".



Chi sostuira Mussi? Un assenza pesante... "Deciderò chi tra Bugliani e Ferrari affiancherà Signorini. Stanno entrambi discretamente bene e sceglierò in considerazione della partita.""



Ci saranno cambi rispetto a domenica? "Certamente. È un altro avversario e quindi altre considerazioni e altre scelte. Ho una rosa validissima, ho bisogno di tutti e chiunque sarà chiamato in causa sono convinto che farà un ottima prestazione. Sotto questo aspetto sono tranquillo perché alleno un gruppo serio di ragazzi che hanno senso di appartenza e professionalità e chiunque sarà chiamato in causa farà sicuramente il proprio dovere".



Mister, all'andata vinse il Montecatini... Quali sono gli errori da non commettere per ottenere punti? "La partita di andata ci ha insegnato che il Montecatini, è una squadra cinica che sa stare nella partita e sa leggere molto bene le fasi di essa. All'andata vinsero con un tiro in porta, con noi che rimanemmo in dieci e da lì cambiò l'inerzia della partita. Ciò ci deve insegnare che dovremmo tenere il livello di concentrazione molto alto, non abbassare mai la guardia, tanto meno ritmo, intensità ed aggressività. Contro un grande avversario bisogna giocare una grande gara per ottenere punti e non ci sono mezzi termini".