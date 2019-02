Montecatini-Montignoso 0-1, Gassani: `Avanti così, tutti uniti, con unita d´intenti`

Con un goal di Tonazzini al secondo minuto della ripresa il Montignoso sbanca il "Mariotti" di Montecatini

Eccellenza - VALDINIEVOLE MONTECATINI: Cappellini, Martinelli, Ghelardoni, Falivena, Di Nardo, Panelli, Fedi, Citera, Malih, Diomande, Cardarelli. A disp.: Bellini, Prato, Gianardi, Agostini, Tempesti, Tempestini, Neuville, Pagano, Moustafa. All.: Marselli Davide

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Cinquini, Scaramelli, Fassone, Signorini, Ferrari, Piscopo, Grossi, Chiaramonti, Nigiotti, Geraci. A disp.: Alberti, Bugliani, Bertelloni, Ferri, Berti, Della Pina, Lazzarini, Tonazzini, Mussi. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Papi Cosimo di Prato, coad. da Cioce Tobia di Pisa e Pellegrini Simone di Prato

RETI: 46° Tonazzini



Con un goal di Tonazzini (foto) al secondo minuto della ripresa il Montignoso Football Club sbanca il "Mariotti" di Montecatini e continua la sua marcia di avvicinamento alla salvezza, confermando l'ottimo momento di forma con una prestazione davvero convincente.



Montecatini al via con il consueto 3-5-2 con l'esperto Pagano fuori dagli undici titolari per un guaio muscolare. Rispondono gli ospiti con il collaudato 4-3-3 con Geraci regolarmente in campo, Ferrari al centro della difesa e a sorpresa il classe 2000 Grossi al posto di Lazzarini. Partita che fin dall'inizio vede gli ospiti fare la partita, rendendosi pericolosi più di una volta dalle parti dell'ex Cappellini, senza però avere la zampata decisiva per concludere la grande mole di gioco. Di contro i padroni di casa mai pervenuti dalla parti di Frongillo che però protestano vivacemente per un contatto dubbio in area tra Cardarelli e Scaramelli.



Nel secondo tempo Tonazzini sostituisce un acciaccato Nigiotti, mossa che risulta vincente visto che al primo pallone toccato il classe '99 ex lucchese, ben servito da Chiaramonti, con un preciso diagonale insacca alle spalle del portiere di casa, legittimando la supremazia ospite. Dopo lo svantaggio si pensava ad una reazione veemente dei padroni di casa, ma sono Ancora i massesi a tenere il bandolo della matassa, chiamando Cappellini alla grande parata su Piscopo. Montecatini che poi rimane in dieci per il secondo giallo inflitto a Di Nardo per proteste e Montignoso che più volte in contropiede manca la conclusione o l'ultimo passaggio per chiudere la contesa.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, grande vittoria pesante ai fini della classifica e ampiamente meritata per quanto visto sul campo... "Hai già detto tutto tu. È una vittoria che ci avvicina notevolmente al nostro obbiettivo ma soprattutto che testimonia che stiamo bene sia nella testa che nelle gambe. Abbiamo fatto una partita davvero importante sotto tutti i punti di vista e vinto con merito. È davvero un motivo di orgoglio per una piccola società come la nostra, andare a vincere in uno stadio tanto importante quanto bellissimo come il "Mariotti". Vittoria tanto importante quanto di prestigio".



Montecatini sottotono o grande Montignoso? "Abbiamo giocato una partita quasi perfetta e secondo me ci sono più i meriti nostri che demeriti degli avversari nella nostra vittoria".



Mister, trovi un difetto oggi alla sua squadra? "Se devo trovare qualcosa che non mi è piaciuto è il fatto che abbiamo sbagliato più volte in contropiede l'ultimo passaggio o abbiamo sbagliato scelte per chiudere la partita. Queste sono partite che vanno chiuse perché l' avversario era di spessore e di carattere e non si può rischiare di portarla in fondo con il minimo scarto con tutta la mole di gioco fatta. Sotto questo aspetto c'è Ancora molto da migliorare".



A nostro avviso parlando dei singoli una nota di merito va a Fassone, Geraci, Chiaramonti... "Hanno fatto un'ottima partita tutte e tre. Fassone ha preso subito in mano il centrocampo con personalità e qualità. Gli altri due sono state spine nel fianco alla difesa avversaria per tutta la partita, lavorando molto e bene nelle due fasi di gioco. Vorrei spendere inoltre anche qualche parole per Ferrari che ha giocato una grande partita, a testimonianza che è molto vicino alla condizione fisica ottimale".



Mister, Tonazzini appena entrato subito in goal, a testimonianza che le alternative sono validissime come da lei più volte affermato... "Tonazzini è un ragazzo serio e validissimo e sono contento soprattutto per lui per la soddisfazione che oggi si è tolto segnando un goal importante. L'approccio positivo di Tonazzini alla gara conferma che il gruppo è sano e questo è un segnale davvero importante per un allenatore".



Al termine della 22° giornata che valutazione dà alla vostra classifica? "Abbiamo tredici punti sulla penultima e in virtù di ciò vuol dire che siamo a più 8 dai play out, quindi la classifica continua a migliorare di domenica in domenica. Ora iniziano gli scontri diretti, partite che non possiamo fallire in considerazione del fatto che dopo la partita di oggi la salvezza è ancora più vicina, con una partita in meno da giocare. Avanti così, tutti uniti, con unita d'intenti perché l'obbiettivo non deve sfuggire per nessuna ragione".