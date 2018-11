Mister Marselli in tribuna con Cosmi ad Arezzo

Il tecnico di Fiumaretta ha seguito il match degli azzurri festeggiando la rete di Piscopo un ex del Montecatini

Eccellenza - Classica giornata di riposo quella di ieri, dopo l'impegno di campionato per il Montecatini calcio. Riposo ma non per tutti. Mister Davide Marselli, vecchio tifoso azzurro, ne ha infatti approfittato per andare allo stadio "Città di Arezzo" ad assistere al match di Lega Pro tra l' Arezzo e la Carrarese dove ha incontrato il mitico allenatore Serse Cosmi . Nell'occasione ha anche portato fortuna ad un ex giocatore biancoceleste, adesso tra i prof della Carrarese ovvero Kevin Piscopo autore del gol del pareggio del 2-2 da parte dei ragazzi di mister Silvio Baldini.

Il commento di mister Marselli sul match. "E' stata una bella partita, primi venticinque minuti meglio l'Arezzo , squadra organizzata con quel Basit in mezzo al campo veramente bravo, poi negli ultimi venti minuti del primo tempo solo Carrarese , oltre al pareggio dell'1-1 almeno due altre grosse occasioni per andare in vantaggio , clamorosa quella di Tavano . Secondo tempo ha iniziato meglio l’ Arezzo con meritato vantaggio. Però a non chiudere la partita con questa Carrarese può sempre succedere che alla fine pareggi e così è’ andata, anche perchè la Carrarese ha un parco attaccanti che in Lega Pro non ha nessuno."