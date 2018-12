Mercato Eccellenza: il Montignoso si rifà il trucco

Quattro nuovi innesti per la squadra di Gassani. Le parole del team manager Nani e i convocati di questo pomeriggio

Eccellenza - Avevamo anticipato che il Montignoso Football Club si sarebbe rifatto il trucco in considerazione dei lungo degenti Bedini, Geraci e Cinquini, di una classifica che urge di una sistemazione e dell'imminente semifinale di coppa. La società comunica di aver acquistato le prestazioni del portiere Niccolò Frongillo, ultimo domicilio Cecina, del difensore Ferri, ex Fezzanese e Tuttocuio, dell'attaccante classe 2000 Matteo Mussi, proveniente dal Pisa, e del centrocampista massese classe '89 Lorenzo Berti (foto), proveniente dalla Torrelaghese, che ritrova mister Gassani con il quale aveva già lavorato all'Aullese.



Di seguito le parole del team manager Nani



"Avevamo la necessità di sistemare alcune situazioni e di ovviare ad assenze lunghe. Frongillo e Ferri sono giocatori con esperienze in Serie D e non c'è bisogno di ulteriori parole. Mussi va a rinforzare il reparto quote del 2000, dove eravamo in sofferenza, e Berti è un giocatore espressamente richiesto dall'allenatore che ne conosce le qualità umane e tecniche. Aggiungo che prima della semifinale di Coppa, in programma mercoledì prossimo, arriveranno ancora un centrocampista e un attaccante i cui accordi sono stati definiti ma non ci sono i tempi burocratici per tesserarli e pertanto ne daremo annuncio lunedì".



Nani, era una campagna acquisti già programmata oppure?



"Siamo una piccola societa con un budget mediocre per la categoria e inferiore all'anno passato, visto che quest'anno le spese per i campi di allenamento e per le partite ufficiali ci portano via molte risorse economiche che non possiamo utilizzare nel reparto tecnico. In virtù di ciò era in programma fin dall'inizio di rinforzare la squadra a dicembre, avendo così 4 mesi di rimborsi spese da retribuire piuttosto che 8".



In uscita cosa ci dobbiamo aspettare?



"Cappellini, Benassi, Puccinelli non fanno più parte del gruppo e dopo la semifinale con il Grosseto faremo il punto della situazione perché qualcuno per forza di cose dovrà partire".



I nuovi li vedremo già da questa domenica?



"Frongillo e Ferri sono stati provati da Gassani nell'undici anti Ponte Buggianese. Berti e Mussi Matteo vengono da acciacchi avuti nelle vecchie squadre e la loro condizione deve migliorare, ma entrambi sono tra i convocati".



Nani, siamo rimasti sorpresi dall'acquisto di Berti visto le due categorie di differenza...



"Lorenzo è un giocatore che l'allenatore conosce molto bene. È un giocatore forte, un ragazzo serio e un leader nello spogliatoio che darà una grande mano nelle crescita dei tanti giovani presenti in rosa".



Di seguito i convocati da mister Gassani per la gara di domenica:



Portieri: Frongillo, Alberti, Grippino



Difensori: Pennucci, Castellacci, Bugliani, Signorini, Mussi, Marchetti, Martinelli, Ferri



Centrocampisti: Piscopo, Castellacci, Fassone, Barbieri, Berti, Grossi, Tazzini



Attaccanti: Tonazzini, Offretti, Nigiotti, Chiaramonti, Mussi Matteo