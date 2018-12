Mercato d´Eccellenza, i ritocchi delle protagoniste del massimo campionato regionale

Al diciannovesimo rintocco di questa sera si chiude la sessione invernale

Eccellenza - A poche ore dalla chiusura della sessione invernale (ore 19 di venerdi 14) i cosiddetti botti di mercato sembrano già sparati anche se ci si aspetta sempre qualche colpo al fotofinish.



Il Grosseto capolista, ceduto l'attaccante Pirone (passato al Badesse), per il momento non fa registrare nessun movimento in entrata, come la seconda forza del campionato Fucecchio che in virtù di ciò dimostrano di stare bene così. Scendendo la classifica la San Marco registra in uscita Mazzucchelli alla Massese e si tiene stretti Benedetti e Bondielli, nonostante che i forti calciatori stiano trovando poco spazio nello scacchiere di Turi e abbiano avuto proposte importanti. Il Montecatini di Marselli ingaggia l'esperto Pagano, in uscita dalla non esaltante parentesi di Cenaia. Percorso inverso invece per il centrocampista Bani '98 che andrà alla corte di mister Ciricosta. La Cuiopelli preleva dall'Aglianese l'attaccante Tempesti, che va a sostituire Raffi (deludente la sua parentesi a Santa Croce) il quale si accasa al Ponte Buggianese, e il centrocampista Ghelardoni dal Cecina. La squadra di mister Cipolli vuole un altro attaccante. Ricevuto il no di Fusco rimane in piedi la pista che porta a Imbrenda del Seravezza, ma anche questa sembra difficile da chiudere. Il San Miniato si rifà il trucco ingaggiando l'ex prof Simoncini, difensore centrale, e l'ottimo centrocampista Montecalvo, in uscita da Cenaia. La regina del mercato è senza dubbio il Montignoso, in entrata alla corte del "diavolo" Gassani una vera squadriglia di giovani di spessore che hanno alzato il livello di squadra, come testimoniano gli ultimi ottimi risultati conseguiti. Tra tutti Fassone (98) e Lazzarini (2000) che si sono dimostrati due top per la categoria. Vani gli assalti da parte delle concorrenti per acquisire il difensore Signorini e bomber Chiaramonti che rimangono in rossoblu. Il Castelnuovo ha preso il difensore '99 Leschi dal Lanusei (Serie D), mentre a Vorno l'uscita di Petracci e Remedi in direzione Peccioli hanno creato un grande vuoto nella squadra lucchese. Il Piombino piazza il colpo Bigliazzi dal Cecina. Il Camaiore completa l'attacco con Taraj, ex Cecina.



Nel Girone B lo Zenith (che si contendera la Coppa Italia fase regionale con il Montignoso) acquista il forte portiere Montenegro e blinda bomber Zizzari, nonostante un forte pressing del Prato. Il Poggibonsi di mister Bifini, dopo gli attaccanti Vangi e Bracci, e sfumato Scaramelli, passato al Montignoso, preleva dalla Massese il terzino Razzanelli.