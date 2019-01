Matteo Bedini alla San Marco Avenza

L'ex Portuale e Montignoso da ieri a disposizione di mister Stefano Turi alla Covetta

Eccellenza - Un nuovo importante arrivo in casa San Marco Avenza. Si tratta di Matteo Bedini (foto), centrocampista classe 1995 ex Portuale, Rapallo e Montignoso che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Stefano Turi.



Le prime parole di Bedini in rossoblu:



"Mi hanno contattato varie squadre ma ho deciso di firmare alla San Marco perchè c’è un bel progetto per il futuro e dove mi permettono di recuperare al meglio. Sono contento di essere qui, una società seria e con ambizioni importanti. Col mister e coi ragazzi mi sono trovato subito bene e non vedo l'ora di poter dare il mio contributo in campo".