Matteo Bedini alla San Marco

L'ex Portuale e Montgnoso da ieri a disposizione di mister Stefano Turi alla Covetta

Eccellenza -

Un nuovo importante arrivo in casa San Marco Avenza. Si tratta di Matteo Bedini (foto), ex Portuale, Rapallo e Montignoso che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Stefano Turi.



Le prime parole di Bedini in rossoblu.

"Mi hanno contattato varie squadre ma ho deciso di firmare alla San Marco perchè c’è un bel progetto per il futuro e dove mi permettono di recuperare al meglio. Sono contento di essere qui, una società seria e con ambizioni importanti. col mister e coi ragazzi mi sono trovato subito bene e non vedo l'ora di poter dare il mio contributo in campo"