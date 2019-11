Massese-San Marco, derby di Coppa

Eccellenza - Dopo quello di campionato terminato senza reti ecco il derby bis tra la Massese e la San Marco Avenza. Si gioca in gara secca domani pomeriggio (14.30) allo Stadio degli Oliveti.



IL PROGRAMMA DELLE GARE

ore 14,30



Rignanese - Sinalunghese

Stadio Comunale - Via Roma - Rignano sull'Arno (FI)



Massese - San Marco Avenza

Stadio "Oliveti" - Via Oliveti - Massa



ore 15,00



Fratres Periginano - Fucecchio

Comunale "M.Matteoli" - Via del Risorgimento - Perignano (PI)



Porta Romana - Badesse Calcio

"G. Bozzi" - Via S.Borgonovo - Firenze



Pro Livorno 1919 Sorgenti - San Miniato Basso

"Magnozzi" - Via V.E. Orlando - Livorno



ore 18,00



Baldaccio Bruni - Colligiana

"S.Zanchi" - Via Martiri della Libbia - Anghiari (AR)



Valdinievole Montecatini - Pol. Camaiore Calcio

Stadio "D.Mariotti" - Via Maratona - Montecatini T. (PT)



ore 20,30



Lastrigiana - Fortis Juventus 1909

Comunale "Guardiana" - Via Gramsci - Lastra a Signa (FI)



N.B.: Supererà il turno la squadra vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta.