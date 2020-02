Massese, con la Pontremolese vietato sbagliare

Eccellenza - La bruciante sconfitta di domenica scorsa sul campo della terzultima Cuoiopelli ha complicato non poco la situazione della Massese. Attualmente i bianconeri sono quintultimi in classifica con 27 punti, solitari nel gradino più alto della zona playout. La salvezza dista solo una lunghezza, Cascina a quota 28, e il calendario è relativamente favorevole, ma ciò che preoccupa è la mancanza di vittorie: sono otto turni che i bianconeri non centrano il risultato pieno e almeno in casa non si possono più permettere passi falsi, a partire da domenica prossima quando agli “Oliveti” arriverà la Pontremolese.



La squadra di Bracaloni, contro cui la Massese aveva vinto e convito all’andata, esce da una successo esaltate contro la seconda in classifica Fratres Perignano e sa che un risultato positivo a Massa sarebbe un passo fondamentale verso la salvezza. Una vittoria contro gli azzurri di Pontremoli al contrario permetterebbe alla squadra di Gassani di agganciali a quota 30.



Inoltre domenica si gioca Cascina (28pt)-San Marco Avenza (33pt) e il Cenaia (30pt) è ospite del Perignano (come già detto seconda in classifica), mentre al piano di sotto si affrontano Montecatini (26pt), dietro di un punto ai bianconeri, e la terzultima Cuoiopelli (22pt).



Va da se che il venticinquesimo turno sarà un passaggio decisivo in prospettiva salvezza, un guado assolutamente da superare per non essere travolti da un fiume che a questi punti della stagione è sempre più in piena.



Di seguito tutte le gare della Massese fino al termine del campionato, ultima il 5 aprile 2020 (tra parentesi la posizione in classifica degli avversari):



Massese-Pontremolese (9)

Camaiore (4)-Massese

Massese-San Miniato Basso (2)

Virtus Viareggio (16)-Massese

Massese-Castelfiorentino (7)

Montecatini (13)-Massese