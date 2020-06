Marziani: `Pontremolese destinata a crescere ancora!`

Eccellenza - Continua la presentazione degli addetti ai lavori della nuova Gsd Pontremolese in vista della prossima stagione 2020/2021: dopo Luca Ferdeghini e Giampiero Steffanini il tema prosegue con il terzo ex aquilotto, l’ex portiere Stefano Marziani. Stefano, classe 84’ diplomato Uefa B, giramondo che da calciatore ha militato in club di cinque regioni diverse (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Campania e la limitrofa Liguria), da qualche stagione è nelle file degli azzurri come preparatore dei portieri e dunque viene confermato.



Mister prima di parlare del suo "nuovo" ruolo vorremmo conversare del suo passato da calciatore professionista. Nella stagione 97/98 passa dal settore giovanile della Pontremolese allo Spezia Calcio categ. Giovanissimi per poi rientrare a Pontremoli.



Cosa accadde dopo un solo anno con le aquile? “ Costavo troppo - esordisce Marziani- “Lo dico scherzando ma andò proprio cosi. Al termine della stagione non venne trovato l'accordo economico per l'acquisto del mio cartellino e cosi tornai alla Pontremolese. Quello fu comunque un anno importante, era la prima volta che mi confrontavo con una realtà professionistica e fu più che soddisfacente. Capii che a quel livello ci potevo stare!



Per cui la stagione successiva torni a Pontremoli e poi alla fine della stessa passi addirittura al Brescia dove giochi negli allievi nazionali con qualche convocazione nella Primavera che chiaramente evidenzia le tue importanti caratteristiche tecniche. Direi una gran soddisfazione personale mister? Fu la prima stagione lontano da casa, a 16 anni non è facile ma sono esperienze che auguro a tutti di fare, ti formano caratterialmente e ti aiutano a crescere in fretta. Di quell'anno salvo tutto, dalle cose positive a quelle negative, errori che probabilmente con la maturità e soprattutto la razionalità di ora non avrei mai commesso, ma quando si è giovani purtroppo si ha troppa fretta di arrivare.



Terminato il settore giovanile a Brescia passi alla Puteolana in C2 per poi scendere nei dilettanti nella Massese (Serie D), Pontremolese e Rapallo in Eccellenza, di seguito in Promozione con Podenzana, nelle due squadre vicine come la Valtarese e Borgotaro in Emilia e in Prima Categoria con Pontremoli Calcio e Villafranchese. Che dire un curriculum veramente importante mister, sicuramente costellato da tante soddisfazioni, “Si assolutamente! Tra tutte quella che ricordo con maggiore piacere è l'anno della salvezza guadagnata con il Pontremoli sul campo del Seravezza all'ultima giornata, eravamo in casa loro ma dal numero di persone al seguito sembrava che la stavamo giocando in casa nostra!



Ora si parla veramente bene di te nel ruolo di preparatore dei portieri: giovane, con tanta esperienza e ora anche diplomato Uefa B, un mix importante e completo per passare dall'apprendere all'insegnare? "E' presto per parlare bene di me, solo tra qualche anno si vedrà se con il lavoro fatto sul campo avrò ottenuto buoni risultati. Credo comunque che per noi tecnici l'esperienza maturata da giocatori sia importante, ma do maggiore rilievo all'empatia che si crea tra allenatore e portiere. Quest'ultima è determinante per far si che i nostri ragazzi abbiano la totale fiducia nei nostri confronti e in quello che andiamo loro a chiedere!



Dopo l'essere stato professionista da calciatore ora hai la solita ambizione anche da Preparatore Portieri? “In questo sport come nella vita quotidiana è l'ambizione che ci tiene vivi, che ci permette di migliorare, che ci fa essere curiosi. Se non avessi questa ambizione probabilmente avrei già smesso di allenare perché allenerei in maniera apatica senza riuscire a trasmettere niente ai ragazzi!



Da due anni sei alla Pontremolese e con te nello staff dei preparatori portieri hai al fianco un altro bravissimo giovane come Razza Cristiano, ma anche un gran professionista ed esperto Gianpiero Steffanini. Direi uno staff tecnico importantissimo per una società dilettante? “La Pontremolese infatti è tutto tranne che una società dilettantistica. Tra di noi c'è una grande collaborazione, è inutile che stia ad elogiare le capacità tecniche di Gianpiero, perché quelle sono note a tutti, ma permettetemi di evidenziare la sua disponibilità nel mettere il suo bagaglio di esperienza al nostro servizio. Un obbiettivo dell'area portieri che ci eravamo prefissati di raggiungere era quello di puntare i riflettori, con l'aiuto della società, sul ruolo del preparatore dei portieri perché, specialmente nella nostra zona, non ha mai avuto l'importanza che meritava. In questi due anni siamo riusciti ad organizzare nel nostro centro due stage formativi con uno dei migliori preparatori a livello nazionale Michele De Bernardin, responsabile dell'area portieri del Parma calcio, con il quale abbiamo avuto, insieme a più di 30 colleghi partecipanti, un ottimo e produttivo confronto. Inoltre, grazie all'aiuto di Lorenzo Fattori, che ringrazio personalmente, siamo riusciti a portare il corso federale per preparatore dei portieri nella nostra città. Qualcosa per il nostro settore stiamo cercando di fare!



La Pontremolese nella stagione 2016/17 cambia gestione e i risultati sono evidenti, prima squadra approda in Eccellenza, settore giovanile importante e Scuola Calcio d'Elite. Sei nello staff tecnico della Pontremolese da due anni, per cui ci puoi dire quali sono stati i motivi più importanti del successo della società del Presidente Aprili? “I motivi hanno nomi e cognomi. Piergiorgio Aprili e Luca Lecchini. La Pontremolese si rispecchia nell'entusiasmo trascinante di queste due persone che in poco tempo hanno reso questa società una delle più belle realtà calcistiche a livello regionale (ancora poco per la loro ambizione). Hanno avuto la bravura di affidare la società solo in mani di persone esperte e capaci: Gianluca Buttu prima, che ha svolto un lavoro egregio, ora Oreste Petrucci un direttore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni visto il curriculum di assoluto livello, e Luca Ferdeghini alla guida dell'area tecnica. La Pontremolese è destinata a crescere ancora e a sorprendere tutti più di quello che fino ad ora ha già fatto!”