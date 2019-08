Marselli: `Vedo la Massese favorita`

Eccellenza - Dopo il positivo campionato dello scorso anno mister Davide Marselli (foto) è stato confermato a pieni voti alla guida del Montecatini che si appresta ad iniziare la nuova avventura in Eccellenza.



Queste le parole del tecnico di Fiumaretta.



"Per me sarà un campionato ancora più difficile dello scorso . Favorite su tutte vedo Massese, Tau e Cuoiopelli. La Massese ha un ottima guida tecnica come Matteo Gassani ,ed ha fatto una campagna acquisti importante oltre ad avere un tifo straordinario che è’ un arma in più in questo campionatii. La Cuoiopelli si è’ rinforzata molto e il Tau è’ la squadra che ha fatto la campagna acquisti più importante della categoria acquisendo elementi come Chianese e Gialdini. Subito dopo c’è un lotto di 5/6 squadre che se la giocheranno con tutti : Pro Livorno , Fucecchio , Camaiore , San Marco Avenza , San Miniato e A.Cenaia. Queste sei squadre lotteranno per i primi posti fino alle fine è se la giocheranno contro tutti .

Riguardo a noi speriamo di fare un altro ottimo campionato , abbiamo una squadra molto giovane che ha 20 anni di media anche se sono giovani di ottima qualità , ma pur sempre giovani e poi al momento secondo me manca ancora un centrocampista di qualità che sia in grado di far girare la squadra , per il resto siamo una buona squadra e credo che anche noi ce la giocheremo con tutti."



NM